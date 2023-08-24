ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ເມືອງ ຊາລັອດ ລັດຄາໂຣໄນນາເໜືອ ຮ່ວມສະແດງສິນລະປະພື້ນເມືອງລາວ

ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ສຳລັບແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມ ກັບຄະນະກຳມະການ “ອົງການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ” ຫລື Lao American Outreach Society ທີ່ຫາກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາເມື່ອສີ່ເດືອນກ່ອນຢູ່ເມືອງຊາລັອດ ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ແລະເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງຫຍັງນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເມືອງຊາລັອດ ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ 640 ກວ່າກິໂລແມັດ. ເມືອງຊາລັອດ ມີປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນຈຳນວນນຶ່ງ ທີີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຊີວິດປະປົນຢູ່ກັບປະຊາຄົມອື່ນໆມາເປັນເວລາກວ່າສີ່ທົດສະວັດແລ້ວ. ສ່ວນໃຫຍ່ພາກັນທຳມາຫາກິນເຮັດວຽກງານຢູ່ຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆ. ບັດນີ້ ບັນດາລູກເຕົ້າທີ່ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ຈຳນວນນຶ່ງສຳເລັດການສຶກສາສູງ ກາຍມາເປັນນັກວິຊາການຕ່າງໆ ແລະປະກອບພາກສ່ວນສ້າງເສດຖະກິດຢູ່ໃນເມືອງຊາລັອດ. ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວລຸ້ນໃໝ່ເຫລົ່ານີ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຄົມເຂົາ ເຈົ້າຂາດການທ້ອນໂຮມ ບໍ່ມີອົງການຈັດຕັ້ງນໍາພາທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະບໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າເປັນປາກສຽງ. ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າພາກັນປຸກລະດົມຈັດຕັ້ງອົງການເພື່ອຮັບໃຊ້ ແລະສ້າງບົດບາດໃຫ້ສັງຄົມສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງປະຊາສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນຢູ່ໃນເຂດນີ້.
ຍານາງຊັນນີ ຣູເບັກ ສຳເລັດການສືຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ອະດີດໄອຍະການ ເມືອງຊາລັອດ. ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນທະນາຍຄວາມແຮງງານໃຫ້ແກ່ ອົງການ HK an Unemployment ຊຶ່ງຍານາງຊັນນີ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ສັງຄົມລາວອາເມິຣິກັນ ສູ່ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
“ອົງການຊ່ວຍເຫລືອ ສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ” ຫລື Lao American Outreach Society ແມ່ນກຸ່ມນັກວິຊາການແມ່ຍິງລາວອາເມຣິກັນ. ພວກເຮົາໄດ້ຈັດລາຍການສິນລະປະໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍມາຮຽນໃນລະດູພັກຮ້ອນ. ຫວ່າງ ມໍ່ໆມານີ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຈຳນວນ 32 ຊົນຊາດ ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະ ແດງສິນລະປະພື້ນເມືອງຊາວເອເຊຍ ຢູ່ຫໍພິພິດຕະພັນປະຫວັດສາດເມືອງຊາລັອດ ຊຶ່ງເປັນເທື່ອທຳອິດ. ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງເຄື່ອງສິນລະປະພື້ນເມືອງຊາວເອເຊຍຮ່ວມທັງລາວ ແລະພວກເຮົາພາກັນຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກນັ້ນພວກເຮົາຍັງເປັນບ່ອນໃຫ້່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ຮູ້ ແລະກິດຈະການອັນສຳຄັນຕທີ່ມີຢູ່ໃນເມືອງຊາລັອດ ເຊັນວ່າການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານປະກັນໄພສຸຂະພາບແລະ ອື່ນ.”
ຍານາງໂພລລີ ອຸໄທ ຫົວໜ້າບໍລິຫານອາວຸໂສຂອງບໍລິສັດການເງິນ FFS First Financial Security, Inc. ຍານາງເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວົງສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ຍານາງໄດ້ເປັນຜູ້ລິເລີ້ມ ນຳພາພາເພື່ອນຝູງສະຕີລາວອາເມຣິກັນຈັດຕັ້ງ “ອົງການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ” ຂຶ້ນມາຊຶ່ງຍານາງໂພລລີ ໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງເນດສະນົກ ໄຊຍະປະຖາ ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດຊັບພະຍາກອນແຮງງານ (Human Resources Manager Staffing Company.) ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະການປະສານງານຕໍ່ສັງຄົມດັ່ງນີ້:
ນອກນັ້ນຍັງມີບັນດານັກວິຊາການນທີ່ເປັນສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວອີກຫລາຍທ່ານ ທີ່ປະກອບສ່ວນຢູໃນຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງ “ອົງການຊ່ວຍເຫລືອ ສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ” ດັ່ງກ່າວນີ້.