ການພັດທະນາທີ່ອີງໃສ່ ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນຫລັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍ ຫຼາຍກວ່າຜົນໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ການພັດທະນາລາວທີ່ອີງໃສ່ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນດ້ານຫລັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າຜົນໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳປະທານປ່າໄມ້ ທີ່ດິນແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດນັ້ນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານຈາກບາງກອງ.
ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດຂອງລາວ ທີ່ອີງໃສ່ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນດ້ານຫລັກໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນຸມັດໃຫ້ສຳປະທານປ່າໄມ້ ທີ່ດິນແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດນັ້ນ ກໍຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະການສ້າງສັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ນັ້ນ ກັບດຳເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າທີ່ຖືເປັນບັນຫານຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວມີໜີ້ສິນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າ ສິນຄ້າລາວບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດໄດ້ເລຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານພັນຄຳ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໄມ້ສິໝົດແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈັ່ງອອກຄຳສັ່ງເລກທີ 15 ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກມື້ນີ້ ເຮົາອີງໃສ່ແຕ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼາຍປະເທດຫັ້ນ ເຂົາບໍ່ມີເດ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຕ່ເຂົາຜັດຮັ່ງ ເຮົາຂຸດບໍ່ຄຳເທົ່າໃດ ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນຮັ່ງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍມີໜີ້ສິນຫຼາຍ ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນຄວາມສາມາດໃນດ້ານນະວັດຕະກຳການສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມແລະຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນພາກທຸລະກິດ ອັນນີ້ມັນຄືຄວາມຈິງ.”
ທາງດ້ານຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ບັນຫາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນລາວ ຄືການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບສຳປະທານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນລາວ ກັບພາກລັດແລະເອກະຊົນຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການທີ່ເອກະຊົນລາວໄດ້ຂາຍຕໍ່ສຳປະທານໃຫ້ຊາດຕ່າງຊາດ ເພາະວ່າ ບໍ່ມີເງິນທຶນນຳໃຊ້ໃນການຂຸດຄົ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອວໃນການອະນຸຍາດສຳປະທານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດັ່ງກ່າວ ມອງວ່າ ເປັນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຈຶ່ງໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງເປັນຄະດີຄວາມຢູ່ໃນສານ ແລະໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງປະຊາຊົນລາວທີ່ຢູ່ໃນເຂດສຳປະທານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຖິງກໍລະນີຂັດແຍ້ງໃນແຂວງຄຳມ່ວນວ່າ:
“ດຽວນີ້ ບໍ່ແຮ່ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນນີ້ ບໍ່ມີໂຄງການໃດທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ ຄົນລາວຂໍສຳປະທານນຳລັດຖະບານໄດ້ແລ້ວ ບໍ່ມີທຶນກະເອົາຕ່າງປະເທດມາເຮັດ ເອົາຈີນມາເຮັດ ເອົາອອສເຕຣເລຍມາເຮັດ ແລ້ວຜິດກັນຂໍ້ຂັດແຍ້ງອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນ ປັດຈຸບັນນີ້ສານຫຼືວ່າໄອຍະການນີ້ ບອກວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນຄະດີແພ່ງ ມີສັນຍາ ຕຳຫຼວດບອກບໍ່ແມ່ນ ອັນນີ້ຂ້ອຍຕ້ອງຈັບ ເຫດຜົນຂອງມັນແທ້ໆແລ້ວ ແມ່ນຍ້ອນຄົນລາວເຮົານີ້ ໄດ້ໂຄງການແລ້ວໄປໃຫ້ຕ່າງປະເທດສຳປະທານ.”
ໂດຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສຳຫຼວດພົບແຮ່ທາດໃນລາວ ຫຼາຍກວ່າ 570 ແຫ່ງ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກິໂລແມັດມົນທົນຄິດເປັນ 68 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງລາວ ໃນນີ້ທາງການລາວ ໄດ້ອະນຸຍາດສຳປະທານໃຫ້ແກ່ເອກະຊົນລາວແລະຕ່າງຊາດໄປແລ້ວ 649 ລາຍ ໃນ 942 ກິດຈະການທົ່ວປະເທດ ສ່ວນແຫ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ 90 ແຫ່ງທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງເກືອບ 11,000 ເມກາວັດນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງອອກໄປຂາຍໃຫ້ໄທ 5,620 ເມກາວັດນັ້ນ ກໍສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ທັງນີ້ຂະແໜງການພະລັງງານ-ແຮ່ທາດໃນລາວມີມູນຄ່າຮວມ 31,468 ຕື້ກີບໃນປີ 2020 ໂດຍເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 16 ເປີເຊັນ່ທຽບໃສ່ປີ 2019.
ສ່ວນເຄືອຂ່າຍການພັດທະນາແບບເປີດ (Open Development Network) ລາຍງານວ່າ ໃນປັດຈຸບັນລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນລາວແລະນັກລົງທຶນຊາວຕ່າງຊາດຈຳນວນ 1,758 ໂຄງການ ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານລວມເຖິງ 11,754,417 ເຮັກຕາຣ໌ ຫາກແຕ່ຈາກການສຳຫຼວດ ພົບວ່າ ນັກລົງທຶນໄດ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕົວຈິງພຽງແຕ່ 549,248 ເຮັກຕາຣ໌ ຊຶ່ງບໍ່ເຖິງ 5 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ ໃນນີ້ເປັນການອະນຸຍາດສຳປະທານໂດຍທ້ອງຖິ່ນເຖິງ 1,331 ໂຄງການ ອັນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານທີ່ຂຶ້ນສູນກາງບໍ່ສາມາດກວດກາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງສາມາດຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກຍັກຍອກໄປ ໂດຍຜິດກົດໝາຍກັບຄືນມາໄດ້ພຽງ 20,000 ກວ່າເຮັກຕາຣ໌ເທົ່ານັ້ນ ໃນຊ່ວງປີ 2018-2020 ທີ່ຜ່ານມາ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ