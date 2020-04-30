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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວລາວ ຢູ່ລັດວໍຊິງຕັນ ຮັບມືຕ່າງກັນ ກັບໂຄວິດ-19

ທີ່ເຫັນຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນຕຶກຫໍຄອຍ Space Needle ແລະຕຶກສຽດຟ້າ ໃນນະຄອນຊີອາໂຕ້ ລັດວໍຊິງຕັນ. ຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017.

ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ລັດວໍຊິງຕັນ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນລາວ ມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ ໄພສານມີລາຍງານ:

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ຊາວລາວທີ່ລັດວໍຊິງຕັນ ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງໃນນະຄອນຊີອາໂຕ້ ລັດວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແມ່ນເລີ້ມຂຶ້ນໃກ້ໆກັບເຂດທີ່ຍານາງອາໄສຢູ່. ຍານາງປະທຸມວອນ ພິມບຸບຜາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວວ່າ:

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ສຽງຍານາງປະທຸມວອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ຍານາງປະທຸມວອນ ເວົ້າວ່າ ຫຼັງຈາກເກີດການລະບາດແລ້ວ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປ. ທາງຄອບຄົວຂອງຍານາງທິດນຶ່ງແມ່ນພາກັນອອກໄປຕະຫຼາດເທື່ອນຶ່ງຫາຊື້ແຕ່ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າ ບໍ່ໃຫ້ຢ້ານຫຼາຍຈົນເກີນເຫດ. ຍານາງສົມປະສົງ ດິດທະວົງ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງຍານາງສົມປະສົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍານາງສົມປະສົງກ່າວວ່າ ລາງຄົນຫັ້ນຢ້ານຫຼາຍຈົນບໍ່ຢາກອອກຈາກເຮືອນ ຊຶ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ມັນເປັນການກົດດັນເຮົາເອງຈົນເກີນໄປ.

ນະຄອນຊີອາໂຕ້ ມີຊຸມຊົນລາວ ຂະມຸ ແລະມົ້ງ ອາໄສຢູ່ ປະມານສິບພັນຄົນ.

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