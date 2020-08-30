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ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ລົມສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນເມືອງສຕັອກຕັນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ

ຮູບຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ພິລາວົງ ພັນທະອາມາດ ທີ່ເມືອງສຕັອກຕັນ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ໃນລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ພາກພາສາລາວ ແລງແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ພາ​ທ່ານ​ໄປ​ພົບກັບ ຄົນລາວຄອບຄົວນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງສຕັອກຕັນ (Stockton) ລັດຄາລີຟໍເນຍ. ໄພສານ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນລາວ ໃນເມືອງສຕັອກຕັນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກ່ອນຈະມາເຖິງສະຫະລັດນັ້ນ ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ພີລາວົງ ພັນທະອາມາດ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງເຖິງການເດີນທາງຂອງຍາເອື້ອຍແລະຄອບຄົວຈາກເມືອງທ່າແຂກ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:

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ສຽງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອາຫານຂອງຮ້ານຕຳໝາກຫຸ່ງ
ອາຫານຂອງຮ້ານຕຳໝາກຫຸ່ງ


ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ສູນພະນັດນິຄົມເພື່ອຕຽມຕົວເດີນ ທາງມາສະຫະລັດ ແຕ່ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ແລະຄອບຄົວໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເປັນເວລາສອງອາທິດ ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງກ່າວວ່າ:

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ສຽງຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 1980 ຍາເອື້ອຍ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ເມືອງນິວບັບຟາໂລ ໃນລັດມີຊິແກນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແຕ່ຍັງບໍ່ແມ່ນເມືອງສຕັອກຕັນເທື່ອ.

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ສຽງຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ 3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມື່ອໄປຮອດ ເມືອງສຕັອກຕັນແລ້ວ ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງກ່າວວ່າ ທາງຄອບຄົວຂອງຍາເອື້ອຍ ກໍໄດ້ເຂົ້າສະມາຄົມລ້ານຊ້າງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ໄປຂໍແວລແຟແລະບັດຊື້ອາຫານ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍຟັງຄຳແນະນຳຈາກພວກທີ່ໄປຮອດກ່ອນ.

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ສຽງຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ 4
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລູກສາວຄົນນຶ່ງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດສາມສາວ ຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ
ລູກສາວຄົນນຶ່ງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດສາມສາວ ຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ

ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງກ່າວວ່າ ຍາເອື້ອຍແລະສາມີ ທ່ານສຸຂະເສີມ ພັນທະອາມາດໄດ້ພາກັນຮຽນຈົບໃນປີ 1988. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ ສາມີຂອງເພິ່ນກໍໄປເຮັດວຽກເປັນຊ່າງຈອດ. ສ່ວນຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງນັ້ນ ເພິ່ນເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ 5
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງເວົ້າ ການເຮັດວຽກຂາຍປີ້ເຮືອບິນນັ້ນ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເພິີ່ນຈຶ່ງໄດ້ໄປຂາຍເຄື່ອງໃນງານບຸນມົ້ງ ແລະຢູ່ສວນສາທາລະນະບ່ອນທີ່ຄົນເອເຊຍມັກໄປ
ໂຮມຊຸມນຸມກັນ. ຍາເອື້ອຍກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ 6
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ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ກັບຫຼານນ້ອຍ
ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ກັບຫຼານນ້ອຍ

ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຂາຍຕຳໝາກຮຸ່ງຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງໄດ້ດຳເນີນມາດ້ວຍດີ ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ ເຖິງແມ່ນວ່າປີນີ້ ໄດ້ເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19, ການຂາຍຕຳໝາກຮຸ່ງກໍໄດ້ປັບປຸງ ໂດຍມີການສັ່ງທາງອອນລາຍ ສຳລັບການຂາຍຢູ່ຕາມບຸນຕ່າງໆນັ້ນ ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງກ່າວວ່າ ໃນແຕ່ລະຄືນໄດ້ປະມານ 7 ພັນໂດລາ ຫັກນັ້ນຫັກນີ້ແລ້ວ ເຫຼືອຢູ່ປະມານ 3 ພັນປາຍເພາະບໍລິສັດຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງຈ້າງຄົນງານຢູ່ 5 ຄົນ. ຢູ່ເມືອງສຕັອກຕັນນັ້ນ ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງກ່າວວ່າ ບໍ່ມີໂຮງຈັກໂຮງງານຫຼາຍປານໃດ:

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ສຽງຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ 8
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກ່ຽວກັບເລື້ອງວັດເລື້ອງວານັ້ນ ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງກ່າວວ່າ ເນື່ອງຈາກໃນເຂດນີ້ ມີຄົນເອເຊຍຢູ່ຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນວັດກໍມີຫຼາຍເປັນທຳມະດາ ຊຶ່ງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງເລົ່າ
ສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຳລັບຈຸດເດັ່ນຫຼືລັກສະນະພິເສດຂອງເມືອງສຕັອກຕັນນັ້ນ ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງກ່າວວ່າ ແມ່ນດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເມືອງລາວ.

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ສຽງຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ 11
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ້າຍສຸດ ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ຂໍຝາກຄວາມຄິດຮອດຄິດເຖິງໄປຫາພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ທາງເມືອງລາວ ຊຶ່ງຍາເອື້ອຍກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງຂອງຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ 12
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ພັນທະອາມາດ ແລະເພື່ອນໆ
ຍາເອື້ອຍບຸນເຍີງ ພັນທະອາມາດ ແລະເພື່ອນໆ


ຢູ່ໃນເຂດເມືອງສຕັອກຕັນ ມີສະມາຄົມຕ່າງໆຫຼາຍເຖິງ 18 ສະມາຄົມ ແລະເມືອງດັ່ງກ່າວ ຍັງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຫຼາຍໆເມືອງທີ່ມີຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ເຊື້ອສາຍມົ້ງ ແລະເຊື້ອຊາຍເອເຊຍອື່ນໆ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຮວມທັງຊາກຣາເມັນໂຕ ໂມແດັສໂຕ ແລະແຟຣັສໂນ,

ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນ​ລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວ ໃນ ເຂດເມືອງ ສຕັອກຕັນ (Stockton) ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ. ເຊີນພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນລາວຂອງເຮົາໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.

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