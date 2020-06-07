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ລົມກັບ ທ່ານພົງເພັດ ແລະຍານາງໄລທອງ ຈາກຊຸມຊົນລາວ ເຂດເມືອງສເມີນາ ລັດເທັນເນັສຊີ

ທ່ານພົງເພັດ ແລະຍານາງໄລທອງ ສີສຸພັນ ຈາກເຂດເມືອງສເມີນາ ລັດເທັນເນັສຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

ໃນລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຊຶ່ງເປັນລາຍການໃໝ່ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ພາກພາສາລາວ ທີ່ຈະນຳເອົາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ຕາມເມືອງແລະລັດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວທະວີບອາເມຣິກາມາລົມສູ່ທ່ານຟັງ ຊຶ່ງໃນແລງແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ພາ​ທ່ານ​ໄປ​ພົບກັບ ຄົນລາວຄອບຄົວນຶ່ງ ຢູ່ໃນເມືອງສເມີນາ (Smyrna) ລັດເທັນເນັສຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາແລະ ໄພສານ ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຄອບຄົວນີ້ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ລົມກັບທ່ານພົງເພັດ ແລະຍານາງໄລທອງ ຈາກເຂດເມືອງສເມີນາ ລັດເທັນເນັສຊີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານພົງເພັດ ສີສຸພັນ ເປັນຄົນມາຈາກບ້ານໜອງລີ ເຂດລ່ອງເຊບັ້ງໄຟ ຊຶ່ງໃນປີ 1984 ທ່ານໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງລາວ ໄປຢູ່ສູນນາໂພ ໃນປະເທດໄທ ຈົນຮອດປີ 1990 ຈຶ່ງໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ລັດເວີຈີເນຍສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ທ່ານພົງເພັດເວົ້າວ່າ ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ ທ່ານກໍໄດ້ຕັດ ສິນໃຈຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງແນສວິລໃນລັດເທັນເນັສຊີ​. ທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງວຽກການທີ່ນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ.

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ສຽງທ່ານພົງເພັດ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານພົງເພັດ ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ເມືອງ Smyrna ໃນປີໃດ? ຢາກໃຫ້ທ່ານລົມສູ່ຟັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້?

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ສຽງທ່ານພົງເພັດ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານພົງເພັດ ສ້າງຄອບຄົວໃນປີໃດ? ແລະປັດຈຸບັນມີລູກມີເຕົ້າຈັກຄົນແລ້ວ?

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ສຽງທ່ານພົງເພັດ 3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍານາງໄລທອງກ່ອນຈະມາພໍ້ກັບທ່ານພົງເພັດ ຍານາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ໃນປີໃດ ເປັນຄົນມາຈາກເຂດໃດຂອງລາວ ແລະເຮັດຈັ່ງໃດຈຶ່ງໄດ້ມາຕົກຢູ່ເມືອງ Smyrna?

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ສຽງຍານາງໄລທອງ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ປັດຈຸບັນນີ້ ຍານາງໄລທອງ ເຮັດລ້າເຮັດການຢູ່ໃສ ຢາກໃຫ້ເວົ້າສູ່ຟັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.

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ສຽງຍານາງໄລທອງ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານພົງເພັດ ປັດຈຸບັນນີ້ ເຮັດວຽກເຮັດການຫຍັງ? ຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງເລື້ອງວຽກເລື້ອງການທ່ານ?

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ສຽງທ່ານພົງເພັດ 4
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເລື້ອງຄ່າຈ້າງແຮງງານ ເງິນດ້າມເງິນເດືອນເດ ເປັນຈັ່ງໃດ ທ່ານພົງເພັດພໍຊິເວົ້າສູ່ຟັງໄດ້ບໍ?

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ສຽງທ່ານພົງເພັດ 5
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມືອງ Smyrna ມີຄົນລາວຢູ່ຫຼາຍບໍ? ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຫຍັງ?

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຢາກຮູ້ວ່າ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດໂຄວິດ-19 ນີ້ ບໍລິສັດນິສສັນ ທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຈັ່ງໃດນໍ?

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ສຽງທ່ານພົງເພັດ 7
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ໃນເຂດນີ້ກໍມີວັດລາວ (ພຸທສາສນາ) ຢູ່ບໍ? ເລື້ອງເຮັດບຸນຕ່າງໆກໍມີຢູ່ບໍ ຢາກໃຫ້ພວກທ່ານເວົ້າເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງແດ່?

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ສຽງທ່ານພົງເພັດ 8
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຢາກໃຫ້ຍານາງໄລທອງ ເວົ້າສູ່ຟັງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຕາໜ້າຢູ່ຂອງເມືອງ Smyrna ມີຄືແນວໃດແດ່? ແລະເປັນຫຍັງພວກທ່ານ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຕັ້ງຫຼັກຕັ້ງແຫຼ່ງຢູ່ທີ່ນີ້?

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ສຽງຍານາງໄລທອງ 3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສຸດທ້າຍ ພວກທ່ານມີຫຍັງອີກທີ່ຢາກຈະລົມສູ່ພວກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງແລະທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ທາງເມືອງລາວຟັງຕື່ມ?

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ສຽງທ່ານພົງເພັດ 9
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານພົງເພັດເວົ້າວ່າ ເມືອງສເມີນາເປັນເຂດນຶ່ງທີ່ມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນ ແຕ່ທຸກຄົນກໍຢູ່ຮ່ວມກັນແບບສັນຕິຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍເກີດຂຶ້ນ.

ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນ​ການໂອ້ລົມກັບຄອບຄົວຄົນລາວ ໃນເຂດເມືອງສເມີນາ ລັດເທັນເນັສຊີ. ເຊີນພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນລາວ ຂອງເຮົາໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.

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ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

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