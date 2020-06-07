ລົມກັບ ທ່ານພົງເພັດ ແລະຍານາງໄລທອງ ຈາກຊຸມຊົນລາວ ເຂດເມືອງສເມີນາ ລັດເທັນເນັສຊີ

ໃນລາຍການຊຸມຊົນລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຊຶ່ງເປັນລາຍການໃໝ່ຂອງວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ທີ່ຈະນຳເອົາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ຕາມເມືອງແລະລັດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວທະວີບອາເມຣິກາມາລົມສູ່ທ່ານຟັງ ຊຶ່ງໃນແລງແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປພົບກັບ ຄົນລາວຄອບຄົວນຶ່ງ ຢູ່ໃນເມືອງສເມີນາ (Smyrna) ລັດເທັນເນັສຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາແລະ ໄພສານ ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຄອບຄົວນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານພົງເພັດ ສີສຸພັນ ເປັນຄົນມາຈາກບ້ານໜອງລີ ເຂດລ່ອງເຊບັ້ງໄຟ ຊຶ່ງໃນປີ 1984 ທ່ານໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງລາວ ໄປຢູ່ສູນນາໂພ ໃນປະເທດໄທ ຈົນຮອດປີ 1990 ຈຶ່ງໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ລັດເວີຈີເນຍສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ທ່ານພົງເພັດເວົ້າວ່າ ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ ທ່ານກໍໄດ້ຕັດ ສິນໃຈຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງແນສວິລໃນລັດເທັນເນັສຊີ. ທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງວຽກການທີ່ນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ.
ທ່ານພົງເພັດ ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ເມືອງ Smyrna ໃນປີໃດ? ຢາກໃຫ້ທ່ານລົມສູ່ຟັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້?
ທ່ານພົງເພັດ ສ້າງຄອບຄົວໃນປີໃດ? ແລະປັດຈຸບັນມີລູກມີເຕົ້າຈັກຄົນແລ້ວ?
ຍານາງໄລທອງກ່ອນຈະມາພໍ້ກັບທ່ານພົງເພັດ ຍານາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ໃນປີໃດ ເປັນຄົນມາຈາກເຂດໃດຂອງລາວ ແລະເຮັດຈັ່ງໃດຈຶ່ງໄດ້ມາຕົກຢູ່ເມືອງ Smyrna?
ປັດຈຸບັນນີ້ ຍານາງໄລທອງ ເຮັດລ້າເຮັດການຢູ່ໃສ ຢາກໃຫ້ເວົ້າສູ່ຟັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ທ່ານພົງເພັດ ປັດຈຸບັນນີ້ ເຮັດວຽກເຮັດການຫຍັງ? ຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງເລື້ອງວຽກເລື້ອງການທ່ານ?
ເລື້ອງຄ່າຈ້າງແຮງງານ ເງິນດ້າມເງິນເດືອນເດ ເປັນຈັ່ງໃດ ທ່ານພົງເພັດພໍຊິເວົ້າສູ່ຟັງໄດ້ບໍ?
ເມືອງ Smyrna ມີຄົນລາວຢູ່ຫຼາຍບໍ? ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຫຍັງ?
ຢາກຮູ້ວ່າ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດໂຄວິດ-19 ນີ້ ບໍລິສັດນິສສັນ ທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຈັ່ງໃດນໍ?
ໃນເຂດນີ້ກໍມີວັດລາວ (ພຸທສາສນາ) ຢູ່ບໍ? ເລື້ອງເຮັດບຸນຕ່າງໆກໍມີຢູ່ບໍ ຢາກໃຫ້ພວກທ່ານເວົ້າເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງແດ່?
ຢາກໃຫ້ຍານາງໄລທອງ ເວົ້າສູ່ຟັງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຕາໜ້າຢູ່ຂອງເມືອງ Smyrna ມີຄືແນວໃດແດ່? ແລະເປັນຫຍັງພວກທ່ານ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຕັ້ງຫຼັກຕັ້ງແຫຼ່ງຢູ່ທີ່ນີ້?
ສຸດທ້າຍ ພວກທ່ານມີຫຍັງອີກທີ່ຢາກຈະລົມສູ່ພວກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງແລະທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ທາງເມືອງລາວຟັງຕື່ມ?
ທ່ານພົງເພັດເວົ້າວ່າ ເມືອງສເມີນາເປັນເຂດນຶ່ງທີ່ມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນ ແຕ່ທຸກຄົນກໍຢູ່ຮ່ວມກັນແບບສັນຕິຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍເກີດຂຶ້ນ.
ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການໂອ້ລົມກັບຄອບຄົວຄົນລາວ ໃນເຂດເມືອງສເມີນາ ລັດເທັນເນັສຊີ. ເຊີນພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນລາວ ຂອງເຮົາໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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