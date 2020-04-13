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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊຸມຊົນລາວ ໃນນະຄອນຊີອາໂຕ້ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງ ຮັບມືກັບໂຄວິດ-19

ປ້າຍແນະນຳໃຫ້ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄປລ້າງມື ຢູ່ບ່ອນລ້າງໃກ້ໆ ຕໍ່ໜ້າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ຫວ່າງເປົ່າ ຢູ່ຕະຫຼາດ Pike Place Market ໃນວັນອງຄານ ທີ 17 ມີນາ 2020 ຢູ່ນະຄອນຊີອາໂຕ້.

ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນ Seattle ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ແມ່ນເລີ້ມທີ່ເມືອງເຄີກແລນ ໃນເຂດຄິງຄາວຕີ້. ຍານາງປະທຸມວອນ ພິມບຸບຜາ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ລົມສູ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວຟັງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງຍານາງປະທຸມວອນ ເວົ້າເຖິງການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງປະທຸມວອນ ເວົ້າວ່າ ຫຼັງຈາກເກີດການລະບາດແລ້ວ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປ. ທາງຄອບຄົວຂອງຍານາງອາທິດນຶ່ງຈຶ່ງພາກັນອອກໄປຕະຫຼາດເທື່ອນຶ່ງຫາຊື້ແຕ່ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບຮ້ານອາຫານຕ່າງໆນັ້ນ ຍານາງປະທຸມວອນເວົ້າວ່າ ເປີດຢູ່ ແຕ່ໃຫ້ແຄຣີເອົ້າ ຫຼືຖືເມືອກິນບ້ານໄດ້ ຈະບໍ່ໃຫ້ນັ່ງກິນຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າ ຍານາງໄດ້ຍິນຂ່າວຫຍັງກ່ຽວກັບຄົນລາວຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ​ ຍານາງປະທຸມວອນໃຫ້ຄຳຕອບວ່າ.

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ສຽງຍານາງປະທຸມວອນ ເວົ້າວ່າຍັງບໍ່ຂ່າວ ກ່ຽວກັບການເຈັບເປັນ ຂອງຄົນລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນະຄອນ Seattle ເປັນເຂດນຶ່ງທີ່ມີຊຸມຊົນລາວອາໄສຢູ່ຫຼາຍເປັນພິເສດຍ້ອນມີຝົນຕົກຫຼາຍຄ້າຍຄືກັບເມືອງລາວ. ອີງຕາມໂຕເລກຂອງຄິງຄາວຕີ້ແລ້ວ ເວລານີ້ ມີຜູູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ປະມານ 4,400 ກວ່າ ຄົນ ແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ 292 ຄົນ.

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