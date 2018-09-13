ວັດລາວ ຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ທີ່ເມືອງ ໂປຊາດາສ ແຂວງມີໂຊເນສ ອາເຈັນຕິນາ

ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄພສານຈະ
ນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບພະອາຈານສົມສັກ ອິນທະວິໄລ ກ່ຽວກັບການສ້າງວັດ ແລະຊຸມ
ຊົນລາວ ທີ່ເມືອງໂປຊາດາສ ໃນແຂວງມິໂຊເນສ ປະເທດອາເຈັນຕິມາ ພ້ອມກັບຊຸມຊົນ
ລາວໃນເຂດອ້ອມແອ້ມ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນອກຈາກ ສະຫະລັດແລ້ວ ກໍຍັງມີອີກຫຼາຍໆປະເທດ ເຊັ່ນຝຣັ່ງ ການາດາ ແລະ ອອສ-
ເຕຣເລຍ ຮັບເອົາພວກອົບພະຍົບລາວ ທີ່ພາກັນຫຼົບໜີຈາກປະເທດໃນປີ 1975 ແລະ
ນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີອີກຫຼາຍໆປະເທດ ທີ່ຄົນລາວ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ມາກ່ອນ ກໍໄດ້ອ້າແຂນ
ຕ້ອນຮັບອົບພະຍົບລາວ ແລະນຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍແມ່ນປະເທດອາເຈັນຕີນາ.
ຊາວລາວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງອົບພະຍົບອິນໂດຈີນເກືອບ 300 ຄອບຄົວທີ່ອາເຈັນຕິນາ
ໄດ້ຮັບເອົາ ແລະອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງອົບພະຍົບຄົນນຶ່ງແລ້ວ ຊາວລາວໄດ້ເລີ້ມ
ທະຍອຍໄປເຖິງ ນະຄອນຫຼວງບູແອນົສ ແອເຣັສ ໃນເດືອນມັງກອນປີ 1980 ແລະ 2
ອາທິດຫຼັງຈາກນັ້ນ ຊາວລາວສ່ວນນຶ່ງກໍໄດ້ຖືກສົ່ງ ໄປເມືອງໂປຊາດາສ ໃນແຂວງມີໂຊ
ເນັສ ຊຶ່ງເປັນແຂວງ ທີ່ມີຊາຍແດນ ຕິດກັບປະເທດປາຣາໄກວ ແລະບຣາຊີລ.
ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນມາຫາມື້ນີ້ ຊຸມຊົນລາວໃນເຂດເມືອງໂປຊາດາສ ກໍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ
ໂຕ ຄົນລາວສ່ວນຫຼວງຫຼາຍກໍໄດ້ປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ແລະສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຸດ ກໍ
ຄືມີການສ້າງວັດລາວຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຊຶ່ງພະອາຈານ ສົມສັກ ອິນທະວິໄລ ເລົ່າເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ພະອາຈານສົມສັກ ຍັງໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງເຖິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ ຂອງວັດລາວທີ່ເມືອງໂປຊາ
ດາສ ແລະໂຄງການໃນອະນາຄົດ ຂອງທາງວັດລາວ ຊຶ່ງພະອາຈານສົມສັກກ່າວ ກ່ຽວ
ກັບເລື້ອງນີ້ຕື່ມວ່າ:
ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງ ຈົບລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນການສຳພາດ ພະອາຈານສົມສັກ ອິນທະວິໄລ ທີ່ໄດ້ມາລົມສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບການສ້າງວັດລາວ ໃນເມືອງໂປຊາດາສ ລັດມິໂຊເນສ ປະເທດ ອາເຈັນຕິນາ. ໃນໂອກາດໜ້າ ເຮົາຈະນຳເອົາ ຊີວິດຊາວລາວ ຢູ່ອາເຈັນຕິນາ ແລະຢູ່ປະ ເທດອື່ນໆ ມາສະເໜີທ່ານອີກ ຢ່າລືມຕິດຕາມລາຍການຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງເຮົາ
ໄດ້ ໃນທຸກວັນພະຫັດ ເວລາດຽວກັນນີ້.
ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ຢາກຕິດຕໍ່ຫາວັດລາວ ທີ່ເມືອງໂປຊາດາສ ແຂວງມິໂຊເນສນັ້ນ ກະລຸ
ນາ ຄລິກລິງຄ໌ ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
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