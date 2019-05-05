ໃນລາຍການພິເສດຂອງວີໂອເອພາກພາສາລາວແລງມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະພາທ່ານ ໄປຮູ້
ຈັກກັບປະຊາຄົມລາວ ໃນເຂດພາກເໜືອລັດເວີຈີເນຍ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເຂດຊານ
ເມືອງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທີ່ມີຄົນລາວ ເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ ເປັນແຫ່ງທຳອິດ ໃນທະວີບ
ອາເມຣິກາ. ໄພສານມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນັບແຕ່ລາວ ແລະສະຫະລັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ທາງດ້ານການທູດ ລະຫວ່າງກັນ
ໃນຊຸມປີິ 1950 ແລ້ວ ກໍເລີ້ມມີການສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດຂອງລາວມາປະຈຳການ ຢູ່
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແຕ່ການທີ່ມີຄົນລາວເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງ
ລັດເວີຈີເນຍໃນເວລາໃດແທ້ນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມໃນກາງ
ປີ 1975 ປາກົດວ່າ ມີພວກນັກການທູດລາວ ຄູສອນພາສາລາວ ພ້ອມທັງພະນັກງານ
ວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ແລະ ຄົນລາວຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ເຂົ້າມາອາໄສ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ
ນີ້ແລ້ວ.
ນອກນັ້ນປີ 1975 ຍັງເປັນປີທີ່ສະຫະລັດ ເລີ້ມຮັບເອົາອົບພະຍົບຈາກອິນໂດຈີນແລະ
ການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງພວກອົບພະຍົບເຮັດໃຫ້ໂສມໜ້າຂອງພາກເໜືອລັດເວີຈີເນຍ
ແລະເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ສ່ວນການເຂົ້າມາຕັ້ງ
ຖິ່ນຖານຂອງຊາວລາວຈຸທຳອິດ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີຕໍ່ມາ.
ບໍ່ວ່າຄົນລາວຈະໄປຕົກຢູ່ໃສ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງຄວາມເປັນເອກກະລັກຂອງຕົນແລະ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການມີໜ້າ ຂອງຄົນລາວ ທີ່ເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ ໃນເຂດພາກເໜືອ
ຂອງລັດເວີຈີເນຍນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍເລີ້ມພາກັນດີ້ນຮົນຂົນຂວາຍຫາທາງສ້າງວັດ
ສ້າງວາ ດ້ວຍການປະຊຸມກັນ ເທື່ອທຳອິດ ໃນປີ 1975 ແລະຕໍ່ມາ ແມ່ນໃນປີ 1978
ການດີ້ນຮົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂຶ້ນມາ ດັ່ງທີ່ ດຣ. ພະອາຈານ
ມະຫາຈັນດາພອນ ຈັກກະວາໂຣ ຮອງເຈົ້າອະທິການວັດລາວພຸດທະວົງ ໃນເຂດນະ
ຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ສະຫຼຸບສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
"ທີແລກເຮົາກໍໄດ້ເຊົ່າບ້ານຢູ່ກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍໄດ້ໄປຊື້ອີກເທື່ອທີສອງ ເນື້ອທີ່
ດິນນຶ່ງເອເກີ້ ກໍບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະປະກອບສາສະໜາກິດ ຫຼືວ່າພຸດທະສາສະໜາຂອງ
ເຮົາໄດ້ຢ່າງສົມບູນເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມາຊື້ດິນ 58 ເອເກີ້ແລະໃນປີ 1985 ພວກເຮົາກໍໄດ້ມາ
ສ້າງສາລາໃຫຍ່ ສາມາດຮອງຮັບອອກຕົນຍາດໂຍມ ມາຮ່ວມທຳບຸນທຳທານນັ່ງໄດ້
ປະມານ 3 ຫາ 400 ເຮົາກໍມີພຸດທະສິມມາ ມີສາລາໃຫຍ່ທີ່ສົມບູນແບບໃນປີ 1991."
ຊາວລາວ ໃນເຂດພາກເໜືອ ລັດເວີຈີເນຍນີ້ ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກ ຊາວລາວທີ່ກະ
ຈັດກະຈາຍໄປຢູ່ແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກ ນອກຈາກຈະພະຍາຍາມ ປົກປັກຮັກສາ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຕົນໄວ້ແລ້ວຍັງໄດ້ຮັບເອົາສິ່ງໃໝ່ໆເຂົ້າມາເພີ້ມຕື່ມ.
ດຣ. ພະອາຈານ ມະຫາຈັນດາພອນ ຈັກກະວາໂຣ ໃຫ້ການຊີ້ແຈງວ່າ:
"ວັດນີ້ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ສຳລັບໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ທາງດ້ານຈິດໃຈ ສະນັ້ນ ວັດລາວ
ພຸດທະວົງ ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ແຕ່ລະປີ ພວກເຮົາກໍມີທຳບຸນໃຫ້ທານ ຕາມຮີດຄອງປະ
ເພນີ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ເຮົາມາຢູ່ໃນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກໍຖືວ່າ ເຮົາ
ເປັນລາວກໍຈິງ ແຕ່ເຮົາໄດ້ຮັບເອົາສັນຊາດອາເມຣິກັນ ເຖິງປີເຖິງເດືອນມາງານພິ
ທີຕ່າງໆ ບາງຄັ້ງງານວັນຊາດອາເມຣິກາ ເຮົາກາໄດ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ນອກ
ເໜືອຈາກນັ້ນ ເຮົາກໍໄດ້ເອົາຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຮົາແລະເອົາພຸດທະສາສະໜາ
ນີ້ເຂົ້າໄປປະພຶດປະຕິບັດ ຕາມການຕາມເວລາ."
ນັບແຕ່ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນລາວກໍເລີ້ມຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາສູ່ພາກເໜືອລັດເວີຈີ
ເນຍ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກຈຳນວນບໍ່ເທົ່າໃດສິບຄົນເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນ. ຍານາງ
ມາລີ ພູມີທອນ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນພວກຄົນລາວຈຸທຳອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່
ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງ ຂອງສະຫະລັດ ເລົ່າສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ ໃນ
ເຂດພາກເໜືອລັດເວີຈີເນຍ ຂອງຍານາງດັ່ງນີ້:
"ມາຕົກຢູ່ເມືອງອາເມຣິການີ້ ກາມາຕົກຢູ່ເມືອງດີຊີ ແຄປີໂຕ ຂອງສະຫະລັດ ອາເມ
ຣິກາ ປີ 1976 ຢູ່ດີຊີນັ້ນປະມານປີນຶ່ງ ປີນຶ່ງແລ້ວກໍຍ້າຍອອກມາຢູ່ເວີຈີເນຍ ທີ່ແລກ
ຫັ້ນກາໄປຢູ່ເມືອງອາລິງຕັນປະມານ 3 ປີນີ້ແຫຼະແລ້ວກໍຍ້າຍມາຢູ່ເມືອງຟອລສເຈີດ
ແລະກະປະມານ 10 ກວ່າປີເນາະ ແລ້ວກໍຍ້າຍ ມາຢູ່ເມືອງວູດບຣິຈ ມາຊື້ບ້ານ ຢູ່ທີ່
ເມືອງວູດບຣິຈ ແລະກາຢູ່ເມືອງວູດບຣິຈນີ້ປະມານ 30 ປີ ແລະກາຢູ່ນີ້ຕະຫຼອດມາ."
ຍານາງມາລີ ໄດ້ສະຫລຸບສູ່ຟັງວ່າ ນອກຈາກເລື້ອງຄວາມມັກໃນເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ
ຍານາງຍັງໄດ້ມີລ້າມີການເຮັດເປັນຢ່າງເປັນການຖາວອນຢູ່ນຳໂຮງຮຽນປະຖົມແລະ
ກໍເຮັດວຽກນີ້ມາໄດ້ 16 ປີແລ້ວ.
ຊາວລາວໃນຂົງເຂດພາກເໜືອຂອງລັດເວີຈີເນຍ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ມີຈຳນວນຫຼາຍ
ພັນຄົນ ຍັງມີການຈັດຕັ້ງຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນວ່າ ສະມາຄົມລາວ ສະມາຄົມ ຊາປະນະ
ກິດສົບ ສະມາຄົມແມ່ຍິງລາວ ແລະອື່ນໆອີກ ເພື່ອໃຫ້ພວກລູກຫຼານ ທີ່ເປັນຄົນອາ
ເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວສືບສານຕໍ່ປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວເອົາໄວ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ