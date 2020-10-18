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ຊີວິດຊາວລາວ

ວີໂອເອ ລາວ ລົມກັບຍານາງໂມນີ ເວດສຸວັນ ຈາກເມືອງເມົາເທັນເລັກ ລັດມິນເນໂຊຕ້າ

ຍານາງໂມນີ ເວດສຸວັນ ແລະຄອບຄົວ

​ໃນລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງວີ​ໂອ​ເອພາກພາສາລາວ ແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ຍານາງໂມນີ ເວດສຸວັນ ຈາກເມືອງ ເມົາແທັນເລັກ (Mountain Lake) ໃນລັດມິນເນໂຊຕ້າ (Minnesota) ຈະມາລົມສູ່ຟັງກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວລາວ ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາບົດສຳພາດ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍການຊຸມຊົນລາວ ສຳພາດກັບຍານາງໂມນີ ເພັດສຸວັນ ຈາກເມືອງເມົາເທັນເລັກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງໂມນີ ເວດສຸວັນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງລາວມາ ໃນເດືອນຫົກປີ 1978​ ແລະກໍມາສ້າງຄອບຄົວຢູ່ທີ່ສູນອົບພະຍົບ ໃນປະເທດໄທ ຊຶ່ງຍານາງລົມສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:

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ໂມນີ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງໂມນີ ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນເມືອງ Mountain Lakeໃນປີໃດ? ຢາກໃຫ້ທ່ານລົມສູ່ຟັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້?

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ໂມນີ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງໂມນີ ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວໃນປີໃດ? ສ້າງຢູ່ແຕ່ເມືອງລາວບໍ ຫຼືຈັ່ງໃດຢາກໃຫ້ລົມສູ່ຟັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມີລູກມີເຕົ້າຈັກຄົນແລ້ວ?

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ໂມນີ 3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ປັດຈຸບັນ ຍານາງໂມນີ ເຮັດລ້າເຮັດການຫຍັງ?

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ໂມນີ 4
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢາກໃຫ້ຍານາງໂມນີ ອະທິບາຍສູຸ່ຟັງ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງຍານາງ ເພື່ອວ່າທ່ານຜູ້ຟັງທາງບ້ານ ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈ.

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ໂມນີ 5
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢາກໃຫ້ຍານາງໂມນີ ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ ໃນເຂດທີ່ຍານາງຢູ່ ແລະເຂດໃກ້ຄຽງມີຄົນລາວຢູ່ຫຼາຍບໍ ການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນລາວໃນເມືອງ Mountain Lake ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກເຮັດການຫຍັງ?

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ໂມນີ 7
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢາກໃຫ້ຍານາງໂມນີເວົ້າສູ່ຟັງ ໃນເຂດທີ່ຍານາງຢູ່ນີ້ ມີວັດມີວາຈັກແຫ່ງ ແລະໄກປານໃດຈາກບ່ອນທີ່ຍານາງຢູ່?

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ໂມນີ 10
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເປັນຫຍັງຍານາງໂມນີ ແລະຄອບຄົວຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຕັ້ງຫຼັກຕັ້ງແຫຼ່ງຢູ່ທີ່ເມືອງ Mountain Lake ໃນລັດ Minnesota ບໍ່ຍ້າຍໄປໃສ?

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ໂມນີ 11
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢາກໃຫ້ຍານາງໂມນີລົມສູ່ຟັງວ່າ ເມືອງ Mountain Lake ນີ້ ມີຈຸດເດັ່ນຫຍັງແດ່?

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ໂມນີ 12
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສຸດທ້າຍນີ້ ຍານາງໂມນີມີຫຍັງອີກທີ່ຍານາງໂມນີຢາກຈະລົມສູ່ພວກເຮົາຟັງຕື່ມ ແລະໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຟັງຢູ່ທາງເມືອງລາວໄດ້ຟັງນຳກັນ ເພື່ອເປັນການມ້ວນທ້າຍການສຳພາດຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້?

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ໂມນີ 13
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເມືອງ ເມົາເທັນເລັກ (Mountain Lake) ໃນລັດມິນເນໂຊຕ້າ (Minnesota) ມີປະຊາກອນຢູ່ 2,104 ຄົນ ອີງຕາມການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວໃນປີ 2010 ແລະໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຄົນເຊື້ອສາຍລາວອາໄສຢູ່ 60 ຄອບຄົວ. ຍານາງໂມນີເວົ້າວ່າ ນອກຈາກຄົນຜິວຂາວ ແລະຄົນລາວແລ້ວ ໃນເມືອງ Mountain Lake ກໍຍັງມີຊາວມົ້ງ ຊາວອາຟຣິກາ ແລະ ຊົນເຜົ່າອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນ​ລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວ ໃນ ເມືອງເມົາແທັນເລັກ ລັດມິນເນໂຊຕ້າ. ເຊີນພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນລາວ ຂອງເຮົາໄດ້ອີກ ໃນວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

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