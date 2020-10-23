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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເມືອງເມົາເທັນເລັກ ເຖິງຢູ່ຫ່າງໄກ ກໍມີຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ຕິດໂຄວິດ-19

ໜ້າບ້ານຂອງທ່ານບຸນຫຼາຍ ແລະຍານາງໂມນີ ເວດສຸວັນ ທີ່ເມືອງເມົາເທັນເລັກ ລັດມິນເນໂຊຕ້າ ຊຶ່ງໃນປີນີ້ ມີຫິມະ ຕົກແຕ່ຫົວປີ.

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດລາວຄົນນຶ່ງ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງລັດມິນເນໂຊຕ້າ ກ່າວວ່າ ເຂດທີ່ຍານາງອາໄສຢູ່ ກໍມີຄົນລາວຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄືກັນ. ຍານາງໂມນີ ເວດສຸວັນ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໂຮມແຄ ທີ່ເມືອງເມົາເທັນເລັກ ໃນລັດມິນເນໂຊຕ້າ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງຍານາງໂມນີ ເວົ້າເຖິງຄົນລາວ ຕິດໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມືອງເມົາເທັນເລັກເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງລັດມິນເນໂຊຕ້າ ມີຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ອາໄສຢູ່ 60 ຄອບຄົວ ອີງຕາມການບອກເລົ່ານຂອງຍານາງໂມນີ.

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ສຽງຍານາງໂມນີ ເວົ້າເຖິງຄົນລາວ ໃນເມືອງເມົາເທັນເລັກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມົາເທັນເລັກ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຄັອດເທີນວູດຄາວຕີ້ ໃນເວລານີ້ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ 263 ກໍລະນີ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດເສຍຊີວິດເທື່ອ. ສຳລັບຄົນລາວຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແມ່ນຕິດໂຄວິດ-19 ມາຈາກໂຮງງານທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄປເຮັດວຽກ.

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