ເມືອງເມົາເທັນເລັກ ເຖິງຢູ່ຫ່າງໄກ ກໍມີຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ຕິດໂຄວິດ-19

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດລາວຄົນນຶ່ງ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງລັດມິນເນໂຊຕ້າ ກ່າວວ່າ ເຂດທີ່ຍານາງອາໄສຢູ່ ກໍມີຄົນລາວຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄືກັນ. ຍານາງໂມນີ ເວດສຸວັນ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໂຮມແຄ ທີ່ເມືອງເມົາເທັນເລັກ ໃນລັດມິນເນໂຊຕ້າ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ເມືອງເມົາເທັນເລັກເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງລັດມິນເນໂຊຕ້າ ມີຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ອາໄສຢູ່ 60 ຄອບຄົວ ອີງຕາມການບອກເລົ່ານຂອງຍານາງໂມນີ.
ເມົາເທັນເລັກ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຄັອດເທີນວູດຄາວຕີ້ ໃນເວລານີ້ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ 263 ກໍລະນີ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດເສຍຊີວິດເທື່ອ. ສຳລັບຄົນລາວຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແມ່ນຕິດໂຄວິດ-19 ມາຈາກໂຮງງານທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄປເຮັດວຽກ.
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