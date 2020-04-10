ຊາວລາວ ໃນເຂດໄຮເດັນເບີກ ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະຍົກເລີກ ການສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ຍ້ອນໂຄວິດ-19

ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງ ໃນເຂດໄຮເດັນເບີກ (Heidelberg) ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເຢຍຣະມັນ ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາຫຼືໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ການໄປມາຫາສູ່ກັນ ກໍບໍ່ຄ່ອຍສະດວກປານໃດ ໄດ້ຢູ່ແຕ່ໃນບ້ານໃນເຮືອນແລະການຊຸມແຊວຕ່າງໆກໍໄດ້ມີການຍົກເລີກໝົດ. ທ່ານວຽງແກ້ວ ວົງປຣະເສີດ ກ່າວວ່າ:
ທ່ານວຽງແກ້ວກ່າວວ່າ ໃນເມື່ອສະພາບການເປັນແບບນີ້ ຊຸມຊົນລາວໃນເຂດໄຮເດັນເບີກ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຕັດສິນໃຈ ຍົກເລີກການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວໃນປີນີ້. ທ່ານວຽງແກ້ວໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ເຂດໄຮເດັນເບີກ ຕັ້ງຫ່າງຈາກນະຄອນແຟຣັງເຟີດ (Frankfurt) ໄປທາງໃຕ້ປະມານ 80 ກິໂແມັດ ແລະມີຊຸມຊົນລາວອາໄສຢູ່ປະມານ 300 ຄົນ.
ຊາວລາວໃນເຂດໄຮເດັນເບີກ ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຊຸມຊົນລາວ ຢູ່ໃນເຂດອື່ນໆທົ່ວ ໂລກ ທີ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼືໂຄວິດ-19.
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