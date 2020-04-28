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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວລາວ ໃນເຂດເຄລຍວໍເທີ ລັດຟລໍຣິດາ ປັບໂຕ ເຂົ້າກັບສະພາບການໃໝ່

ພວກໄປຫຼິ້ນຫາດເຄລຍວໍເທີ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ພາກັນມ່ວນຊື່ນ ເມື່ອວັນທີ 18 ມີນາ 2020 ແຕ່ໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງກັນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແຜ່ລາມອອກໄປ. (AP Photo/Chris O'Meara)

ຄົນລາວໃນເຂດເມືອງເຄລຍວໍເທີ (Clearwater) ປັບໂຕເຂົ້າກັບສະພາບການໃໝ່ ຫຼັງຈາກການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19. ໄພສານມີລາຍງານ:

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ຄົນລາວໃນເຂດເຄລຍວໍເທີ ຮັບມືກັບໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ນຶ່ງໃນລັດຟລໍຣິດາ​ກ່າວວ່າ ຢູ່ລັດນີ້ ກໍຄືກັນກັບລັດອື່ນໆ ກົດໝາຍຂອງເພິ່ນ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ເຮົາຢູ່ຫ່າງກັນ ສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ຈະອອກນອກບ້ານໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ທ່ານຄຳພັນ ຣາຊວົງ ຈາກເມືອງເຄລຍວໍເທີ ກ່າວວ່າ ວຽກງານຫຼາຍຢ່າງແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດຢູ່ກັບບ້ານກັບເຮືອນໄດ້.

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ສຽງທ່ານຄຳພັນ ຣາຊວົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານຄຳພັນກ່າວວ່າ ເວລາອອກໄປຊື້ອາຫານຫຼືເຄື່ອງກິນ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆກໍໄດ້ມີການໝາຍພື້ນທີ່ໃຫ້ຄົນຢູ່ຫ່າງກັນເປັນໄລຍະໆ. ສຳລັບເລື້ອງຮ້ານອາຫານນັ້ນ ທ່ານຄຳພັນກ່າວວ່າ ບາງຮ້ານເພິ່ນກໍປິດ ແຕ່ບາງຮ້ານເພິ່ນເປີດຢູ່ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າໄປຮັບປະທານຢູ່ໃນຫ້ອງອາຫານ ໃຫ້ອໍເດີ້ເອົາ ແລ້ວກໍເອົາກັບໄປກິນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ.

ທ່ານຄຳພັນກ່າວວ່າ ເຂດເມືອງເຄລຍວໍເທີ ເມື່ອກ່ອນມີຄົນລາວປະມານ 200 ກວ່າຄອບຄົວ ແຕ່ດຽວນີ້ ມີປະມານ 700 ຫາ 800 ຄອບຄົວ.

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