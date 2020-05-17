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ຊີວິດຊາວລາວ

ທ່ານສຸກສະຫວັດ ລົມເລື້ອງຊຸມຊົນລາວ ຢູ່ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ລັດນິວເມັກຊິໂກ ສູ່ຟັງ

ທ່ານສຸກສະຫວັດ ແລະຍານາງຂັນທະລີ ສຸຣະພົລ

​ໃນລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອພາກ​ພາ​ສາ​ລາວ ແລງມື້ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ພາ​ທ່ານ​ໄປ​ຮູ້​ຈັກກັບ​ຄົນລາວຄອບຄົວນຶ່ງໃນ​ເຂດ​ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ລັດນິວເມັກຊິໂກ. ໄພ​ສານ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີ​ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍການ ຊຸມຊົນລາວ ໃນເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ລັດນິວເມັກຊິໂກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມື່ອສີ່ສິບປີກ່ອນ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະພົບໜ້າພົບຕາຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ຕາມເມືອງ ແລະລັດຕ່າງໆ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ສະພາບການໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ ເກືອບທຸກໆລັດ ແມ່ນມີຄົນລາວ ເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ ແລະໃນແລງມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານ ໄປພົບກັບ ທ່ານສຸກສະຫວັດ ສຸຣະພົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ເມືອງອາລເບີເຄີກກີມາໄດ້ 40 ປີແລ້ວ.

ທ່ານສຸກສະຫວັດກ່າວວ່າ ໃນປີ 1979 ກ່ອນຈະເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ສະຫະລັດ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສູນອຸບົນ ປະເທດໄທ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກປະ ເທດລາວ ທ່ານໄດ້ຢູ່ຫັ້ນເປັນເວລາ 8 ເດືອນ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສຳພາດມາສະຫະລັດ. ທ່ານສຸກສະຫວັດ ກ່າວສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າເຖິງການສຳພາດ ມາອາເມຣິກາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ສຸຣະພົລ ແລະຄອບຄົວ
ທ່ານສຸກສະຫວັດ ສຸຣະພົລ ແລະຄອບຄົວ

ໃນຕອນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ໃນປີ​ 1980 ນັ້ນຢາກໃຫ້ທ່ານລົມສູ່ຟັງກ່ຽວ ກັບເລື້ອງນີ້?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າເຖິງການເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເວລາທ່ານຍ້າຍມາ ຢູ່ໃນເມືອງອາລເບີເຄີກກີໜີ້ ເວລານັ້ນມີຄົນລາວຫຼາຍປານໃດ ແລະດຽວນີ້ເດ ຫຼາຍປານໃດນໍທ່ານ?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າເຖິງຊຸມຊົນລາວ ຢູ່ອາລເບີເຄີກກີ ເວລາທ່ານໄປຮອດໃໝ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຢາກໃຫ້ທ່ານສຸກສະຫວັດເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໃດ ຂອງລັດນິວເມັກຊິໂກ ແລະກໍມີຄວາມສຳຄັນຈັ່ງໃດເນາະທ່ານ?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໃດຂອງນິວເມັກຊິໂກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຄອບຄົວຂອງທ່ານສຸກສະຫວັດ ສຸຣະພົລ
ຄອບຄົວຂອງທ່ານສຸກສະຫວັດ ສຸຣະພົລ

ທ່ານພໍຈະເວົ້າສູ່ຟັງໄດ້ບໍ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຕາໜ້າຢູ່ ຂອງເມືອງອາລເບີເຄີກກີເນາະທ່ານ?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າສູ່ຟັງເຖິງລັກສະນະພິເສດ ຂອງເມືອງອາລເບີເຄີກກີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານວ່າອາກາດກໍບໍ່ຮ້ອນປານໃດ ຂ້າພະເຈົ້າລະຄິດວ່າ ອາລເບີເຄີກກີນີ້ ເປັນເມືອງອາກາດຮ້ອນ ມີທະລາຍຊາຍ ບໍ່ແມ່ນເນາະທ່ານເນາະ?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າເຖິງເລື້ອງອາກາດ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ບັດນີ້ ທ່ານສຸກສະຫວັດ ຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕັ້ງແຕ່ທ່ານຍ້າຍເຂົ້າມາພຸ້ນລະ ຈົນເທົ່າປັດຈຸບັນນີ້?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າເລື້ອງຊີວິດສ່ວນຕົວທ່ານສູ່ຟັງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ບັດນີ້ຢາກໃຫ້ທ່ານສຸກສະຫວັດເວົ້າສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນລາວໃນເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ແລະເຂດໃກ້ຄຽງ ເຂົາເຈົ້າຫາຢູ່ຫາກິນແບບໃດສ່ວນຫຼາຍ?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າສູ່ຟັງເລື້ອງການເປັນຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນລາວທີ່ນັ້ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ແລະຄອບຄົວ
ທ່ານສຸກສະຫວັດ ແລະຄອບຄົວ

ກ່ຽວກັບທ່ານເອງນໍ ຕັ້ງແຕ່ຮຽນຈົບມາແລ້ວ ເຮັດລ້າເຮັດການທ່ານພໍຈະເວົ້າສູ່ຟັງໄດ້ບໍ?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າເລື້ອງຊີວິດສ່ວນຕົວທ່ານສູ່ຟັງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານພໍຊິເວົ້າສູ່ຟັງໄດ້ບໍ ໃນເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ ມີວັດລາວບໍທ່ານ?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າເລື້ອງວັດວາສາສະໜາສູ່ຟັງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເລື້ອງບຸນສິນກິນທານ ເພິ່ນເຮັດກັນແນວໃດ ຢູ່ທີ່ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າເລື້ອງເຮັດບຸນສິນກິນທານສູ່ຟັງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢາກຖາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານແລະຄອບຄົວ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຕັ້ງຫຼັກຕັ້ງແຫຼ່ງຢູ່ທີ່ເມືອງອາລເບີເຄີກກີໜີ້?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ເວົ້າເຖິງການຕັດສິນໃຈ ຕັ້ງຫຼັກແຫຼ່ງ ຢູ່ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສຸດທ້າຍ ທ່ານມີຫຍັງຢາກຝາກໄປຫາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທີ່ຟັງຢູ່ທາງເມືອງລາວ?

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ທ່ານສຸກສະຫວັດ ຝາກຄວາມເຖິງພີ່ນ້ອງ ທ່ານຜູ້ຟັງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນລັດນິວເມັກຊິໂກ ແລະເວລານີ້ມີຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວອາໄສຢູ່ ປະມານ 500 ກວ່າຄົນ.

ທີ່ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນ​ລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວຢູ່ໃນ ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ລັດນິວເມັກຊິໂກ. ເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້ ແລະຈະເປັນຊຸມຊົນລາວ ຢູ່ໃນລັດໃດນັ້ນ ກະລຸນາຫາໂອກາດຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້.

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