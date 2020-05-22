ການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຊາວລາວ ໃນເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ປະສົບກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ລັດນິວເມັກຊິໂກ ກ່າວວ່າ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການໄປມາຫາສູ່ ຫຼືການຊຸມແຊວກັນກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ. ທ່ານສຸກສະຫວັດ ສຸລະພົລ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວວ່າ:
ທ່ານສຸກສະຫວັດກ່າວວ່າ ນອກຈາກການໄປມາຫາສູ່ກັນບໍ່ຄ່ອຍສະດວກແລ້ວ ທຸລະກິດຫຼາຍໆຢ່າງ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຮວມທັງທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ເພາະຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍເຮັດທຸລະກິດປະເພດນີ້. ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າ ມີຄົນລາວຕິດໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ? ທ່ານສຸກສະຫວັດກ່າວວ່າ:
ທ່ານສຸກສະຫວັດກ່າວວ່າ ທາງຄອບຄົວຂອງທ່ານກໍໄດ້ເອົາມາດຕະການລະມັດ ລະວັງເປັນພິເສດ ຄືຕ້ອງມີນ້ຳລ້າງມືຕິດຕົວແລະໃສ່ໜ້າກາກກ່ອນຈະອອກຈາກບ້ານໄປແຕ່ລະເທື່ອ ກໍມີເຫຼົ້າ 90 ເພື່ອຂ້າເຊື້ອໃນຕອນກັບມາ.
ເມືອງອາລເບີເຄີກີ ໃນລັດເມັກຊິໂກ ມີຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ອາໄສຢູ່ ປະມານ 500 ກວ່າຄົນ.
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