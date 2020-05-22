ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຊາວລາວ ໃນເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ປະສົບກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ທ່ານສຸກສະຫວັດ ແລະຄອບຄົວ ທີ່ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ລັດນິວເມັກຊິໂກ
Embed
ເຊີນຟັງຂ່າວ ຊາວລາວທີ່ເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ລະຫວ່າງໂຄວິດ-19 ລະບາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:01:30 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງອາລເບີເຄີກກີ ລັດນິວເມັກຊິໂກ ກ່າວວ່າ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການໄປມາຫາສູ່ ຫຼືການຊຸມແຊວກັນກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ. ທ່ານສຸກສະຫວັດ ສຸລະພົລ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວວ່າ:

Embed
ທ່ານສຸກສະຫວັດ ກ່າວເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:22 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ທ່ານສຸກສະຫວັດກ່າວວ່າ ນອກຈາກການໄປມາຫາສູ່ກັນບໍ່ຄ່ອຍສະດວກແລ້ວ ທຸລະກິດຫຼາຍໆຢ່າງ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຮວມທັງທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ເພາະຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍເຮັດທຸລະກິດປະເພດນີ້. ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າ ມີຄົນລາວຕິດໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ? ທ່ານສຸກສະຫວັດກ່າວວ່າ:

Embed
ທ່ານສຸກສະຫວັດ ກ່າວເຖິງການເສຍຊີວິດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:09 0:00
ລິງໂດຍກົງ


ທ່ານສຸກສະຫວັດກ່າວວ່າ ທາງຄອບຄົວຂອງທ່ານກໍໄດ້ເອົາມາດຕະການລະມັດ ລະວັງເປັນພິເສດ ຄືຕ້ອງມີນ້ຳລ້າງມືຕິດຕົວແລະໃສ່ໜ້າກາກກ່ອນຈະອອກຈາກບ້ານໄປແຕ່ລະເທື່ອ ກໍມີເຫຼົ້າ 90 ເພື່ອຂ້າເຊື້ອໃນຕອນກັບມາ.

ເມືອງອາລເບີເຄີກີ ໃນລັດເມັກຊິໂກ ມີຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ອາໄສຢູ່ ປະມານ 500 ກວ່າຄົນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

Back to top
XS
SM
MD
LG