ຂ່າວກ່ຽວກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ແລະຖືກຮຽກຕົວຂຶ້ນສານໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ແມ່ນດັງໄປທົ່ວໂລກ. ຕາມມຸມມອງຂອງຄົນລາວຫລາຍຄົນ ເຫັນວ່າມັນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດອື່ນທົ່ວໂລກມີຄວາມນັບຖືສະຫະລັດ ໃນນາມວ່າເປັນປະເທດນ້ຳໜ້າໂລກທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ດັ່ງທີ່ນັກປັນຍາຊົນລາວ ທ່ານນຶ່ງໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ທ່ານທຣຳປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາ 34 ກະທົງ ກ່ຽວກັບ ການບິດເບືອນປະຫວັດທຸລະກິດ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ກ່າວຫາຄວາມຜິດທາງອາຍາລະດັບທີ 1 ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ເຖິງ 4 ປີໃນແຕ່ລະຂໍ້ກ່າວຫາ.
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ສະຫະລັດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ອະດີດຖືກຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາ ແລະ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານ ທຣຳ ພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2024.
ການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາແມ່ນມີຜົນມາຈາກການຈ່າຍເງິນປິດປາກ ທີ່ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ໄມເຄິລ ໂຄເຮັນ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ນັກສະແດງໜັງຜູ້ໃຫຍ່ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ທີ່ອ້າງວ່າລາວໄດ້ມີການພົວພັນທາງເພດກັບທ່ານ ທຣຳ ເມື່ອນຶ່ງທົດສະວັດກ່ອນໜ້ານັ້ນ.