ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ຮັບທີ່ດິນ 84 ເປີເຊັນ ປາດສະຈາກ ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ

ທ່ານປໍທອງ ໂງ້ນພະຈັນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ
ຢືນຢັນວ່າ ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້
ກັບບັນດາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາຈາກຈີນໄດ້ແລ້ວ 84 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ
ອີກ16ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນທີ່ທາງການລາວຈະຕ້ອງເຈລະຈາກັບປະຊາ ຊົນເພື່ອເຮັດຂໍ້ຕົກ
ລົງກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ ໂດຍຄາດວ່າຈະສຳ
ເລັດ ແລະສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຈີນ ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນກາງປີ 2018
ນີ້ເປັນຢ່າງຊ້າ.
ຫາກແຕ່ວ່າປະຊາຊົນທີ່ຖືກເວນຄືນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ກັບຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຄ່າທີ່
ດິນ ແລະສິ່ງປູກສ້າງແຕ່ຢ່າງໃດ ທັງນີ້ໂດຍທ່ານປໍ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ຍ້ອນວ່າ
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍຂັ້ນຕອນໃຫ້ຖືກລະບຽບ ສອດຄ້ອງກັບກົດໝາຍ
ແລະໃຫ້ເປັນທີ່ເພີງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແຕ່ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ກໍໄດ້ໃຫ້
ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາສາມາດມອບພື້ນທີ່ເຂົ້າໃນການກໍ່
ສ້າງແລ້ວ 84 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ ໝາຍຄວາມວ່າທັງໝົດມາຮອດປັດຈຸ
ບັນນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.”
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ລາວຈຳນວນ
4,411 ຄອບຄົວໃນເຂດ 13 ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ
ວຽງຈັນ ແລະນະຄອນວຽງຈັນ ໂດຍມີທີ່ດິນຖືກກະທົບ 3,832 ເຮັກຕາ ສິ່ງປູກສ້າງ
3,346 ຫຼັງ ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ ແລະໄມ້ກິນໝາກຮວມກັນຫຼາຍກວ່າ 9 ແສນຕົ້ນ ໂດຍການ
ຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນສະເພາະໃນເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ອຸດົມໄຊ ແລະຫຼວງພະບາງ ໄດ້
ແບ່ງເປັນດິນນາໃນຕົວເມືອງທີ່ຕິດຖະໜົນສາຍເອກ ຕິດທາງຮ່ອມ ແລະດິນນາທີ່ບໍ່ມີ
ເສັ້ນທາງຈະໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍ 11,000-80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນທີ່ດິນທີ່ຢູ່ຊານ
ເມືອງ ຕິດທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງຫຼວງແຂວງ ແລະດິນທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງຈະໄດ້ຮັບຄ່າ
ຊົດເຊີຍ 16,000-40,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນທີ່ດິນອື່ນໆໃນເຂດຊົນນະບົດ ຈະໄດ້
ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ 11,000-15,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ
ສ່ວນໃນເຂດແຂວງວຽງຈັນ ແລະນະຄອນວຽງຈັນນັ້ນ ດິນນາໃນຕົວເມືອງທີ່ຕິດຖະ
ໜົນສາຍເອກ ຕິດທາງຮ່ອມ ແລະດິນບໍ່ມີເສັ້ນທາງຈະໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍ 20,000-
30,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ດິນຢູ່ຊານເມືອງຕິດທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງຫຼວງແຂວງ ແລະ
ດິນບໍ່ມີເສັ້ນທາງກໍຈະໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍ 15,000-25,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ດິນໃນເຂດ
ເມືອງໄຊທານີ ຈະໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍ 55,000-107,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ແລະ 50,000-
137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສຳລັບທີ່ນາຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ.
ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ກຳນົດຄ່າຊົດເຊີຍສຳລັບດິນສວນ ດິນປູກສ້າງ ແລະສິ່ງປູກສ້າງ
ທີ່ຮວມເຖິງເຮືອນຢູ່ອາໄສດ້ວຍນັ້ນ ຈະຊົດເຊີຍຕາມສະພາບໂຕຈິງ ຫຼືລາຄາໃນການ
ກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນຈິງ ໃນແຕ່ລະລາຍການເປັນສຳຄັນ ທັງນີ້ໂດຍລັດຖະບານລາວຍັງຈະ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ໃຫ້ກັບປະຊາ ຊົນທີ່ບໍ່ຢາກຈະສ້າງເຮືອນ
ໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນຫຼື Land Information Working Group
ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວ ລາຍງານວ່າການກຳນົດອັດຕາຄ່າ
ຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແບບສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນເປັນການປະເມີນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າຄວາມເປັນຈິງເຊັ່ນ ທີ່ດິນຢູ່ເຂດ
ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາສະເລ່ຍສູງເຖິງ 1 ລ້ານ 3 ແສນກີບຕໍ່ຕາແມັດ ເຖິງ 10
ເທົ່າໂຕ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ
ເສັດໃນທ້າຍປີ 2021 ໂດຍມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 417 ກິໂລແມັດ ທີ່ໃຊ້ທຶນກໍ່ສ້າງ
ຮວມເຖິງ 6,000 ລ້ານໂດລາຊຶ່ງເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບຈີນ
ໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ.
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