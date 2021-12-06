ນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມັນຍັງເປັນການຍາກ ແລະ ຍາວນານຫລາຍ ທີ່ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີລົດໄຟ

ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນລາວຫລາຍຄົນຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ໄດ້ມີທາງລົດໄຟໃນປະຫວັດສາດຂອງລາວ ເພາະມັນຈະຫັນປ່ຽນສະຖານະພາບຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກທະເລ ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດໃຈກາງການເຊື່ອມຕໍ່ ໃນຂົງເຂດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ແຕ່ວ່າ ດັ່ງທີ່ນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ປະຊາຊົນລາວບາງຄົນກໍເຫັນວ່າ ມັນຍັງເປັນການຍາກ ແລະຍາວນານຫລາຍ ທີ່ລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີລົດໄຟທີ່ວ່ານີ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນໄດ້ ໂດຍສະເພາະທ້າມກາງ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຢູ່ໃນລາວ ແລະໃນຫລາຍປະເທດ ໃນທຸກວັນນີ້ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະເທດອື່ນ ອາດຈະນໍາຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດພະຍາດມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຫລາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດ. ໄຊຈະເລີນສຸກມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວຂອງເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເປີດນໍາໃຊ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ອັນເປັນປະຫວັດການຂອງລາວ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຍັງເປັນຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຫລາຍຄົນ ທັງຢູ່ພາຍໃນລາວ ແລະຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢູ່. ທາງການ ກໍຄືປະຊາຊົນລາວຫລາຍຄົນຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ໄດ້ມີທາງລົດໄຟຄັ້ງທໍາອິດທີ່ວ່ານີ້ ເພາະມັນຈະຫັນປ່ຽນສະຖານະພາບຂອງລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກັບຈີນ ທີ່ເປັນຕະຫລາດໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງໂລກນັ້ນ ໄດ້. ດັ່ງທີ່ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວວີໂອເອໄດ້ສະເໜີໄປ ທາງການລາວເຫັນວ່າ ລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ຈະກາຍເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຈີນ ແລະປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງເພີ່ມຂຶ້ນ 2.7 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ. ແຕ່ວ່າຄົນລາວບາງຄົນກັບເຫັນວ່າ ມັນອາດຈະນໍາຜົນເສຍຫາຍມາໃຫ້ແກ່ລາວ ຫຼາຍກວ່າຜົນໄດ້ ເພາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້າງທາງລົດໄຟ ທີ່ສູງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາວ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕິດໜີ້ອັນຍາວນານເກີນກວ່າຈະຫຼິງເຫັນວັນທີ່ຈະໝົດໜີ້ໄດ້ ພ້ອມກັນນັ້ນຖ້າມີການເປີດປະເທດ ຫຼັງຈາກການເປີດທາງລົດໄຟນີ້ແລ້ວ ມັນກໍອາດຈະນໍາເອົາຄວາມສ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການຕິດພະຍາດຕ່າງໆ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວອີກ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດທ່ານນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຜູ້ທີ່ມີທັງຄວາມດີໃຈ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:
“ການເປີດທາງລົດໄຟນີ້ເນາະ ຄວາມສ່ຽງມີຫລາຍຊິເອົາພະຍາດມາ ມັນກວດຢູ່ສາຍພັນໃໝ່ມັນມາເລີຍໆລະເນາະ ສາຍນັ້ນເດ ສາຍພັນໃໝ່ອີກເນາະ ເອົາແຕ່ວ່າເຈົ້ານາຍເພິ່ນແນະນໍາ. ມັນກະມີຜົນດີຜົນຮ້າຍນໍາກັນຫັ້ນລະ ຜົນດີກະເອີ ຄືເຮົາຮູ້ຫັ້ນລະ ປະຊາຊົນລາວເຮົາກະບໍ່ມີທາງລົດໄຟຈັກເທື່ອແຫລະເນາະ ໄປມາຫາກັນ ສະດວກສະບາຍຫັ້ນລະ ເລື່ອງລະບົບການຄ້າ ລະບົບເສດຖະກິດຂອງບ້ານເມືອງເຮົາຫັ້ນເນາະ ເຊື່ອມຕໍ່ ເຊື່ອມໂຍງກັນດີແຫລະ, ບາດຜົນເສຍແມ່ນລັດຖະບານເຮົາແຫລະເປັນໜີ້ ເປັນສິນ ປະຊາຊົນເຊັ່ນລູກ ເຊັ່ນຫລານ ເຊັ່ນຫລ້ອນ ກະຍັງໃຊ້ໜີ້ມັນບໍ່ໝົດ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫລາຍອັນມັນກະໄດ້ຄໍ້າບໍ່ຈັກດິນຈັກດອນ ແຕ່ລະເມືອງໃໝ່ ເມືອງເກົ່າມີແຕ່ປະເທດຈີນ”.
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນອອກແບບມາໃຫ້ຮອງຮັບລົດໄຟ ທີ່ແລ່ນໃນຄວາມໄວ 160 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ 120 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ສໍາລັບຂົນສົ່ງສິນຄ້າ. ມັນຈະເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນ ຂອງໂຄງການທາງລົດໄຟຈາກຄຸນໝິງຂອງຈີນໄປຫາສິງກະໂປແລະນອນຢູ່ໃນໂຄງການລິເລີ້ມ ນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫລື BRI ຊຶ່ງເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະດັບໂລກ ອັນທໍາອິດທີ່ຈີນໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດສຸດຂີດ. ດັ່ງທີ່ວີໂອເອສະເໜີໄປ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດບາງທ່ານກໍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຄ້າຍຄືກັບ ນັກທຸລະກິດຄົນນີ້.ທ່ານນາງພອນ ສຸວັນນະແສງ ຮອງສາສະດາຈານ ດ້ານການສຶກສາກິດຈະການໂລກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເບັນລີ ໃນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ໂຄງການທາງລົດໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໂດຍພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຕ່າງປະເທດ ມີປະຫວັດໃນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າຜົນດີ ສຳລັບປະເທດຕ່າງໆ ຄືກັນກັບລາວ ໂດຍສະເພາະ ມີການມອງເຫັນວ່າ ສາຍທາງລົດໄຟນີ້ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ BRI ຊຶ່ງແມ່ນໂອກາດອັນທຳອິດ ແລະກໍກ່ອນອື່ນໝົດ ເພື່ອສົ່ງອອກສິນຄ້າສິນເຊື່ອ ແລະຕົ້ນທຶນຂອງຕົນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍໃນການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ ທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີວຽກການທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບປະເທດເຈົ້າພາບ.
ແຕ່ກໍມີຄົນລາວຫລາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ມີທີ່ດິນຫລືຊັບສິນທີ່ບໍ່ຖືກທາງລົດໄຟນີ້ ແລະມີທຶນຮອນກໍຄິດວ່າ ມັນຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການຄ້າຂາຍອື່ນໆ ຢ່າງແນ່ນອນ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດທ່ານນຶ່ງ ທີ່ມີດິນຢູ່ບ້ານຄໍາສະຫວາດ ບ່ອນທີ່ມີສະຖານີລົດໄຟຈຸດສຸດທ້າຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ໄທນັ້ນ ລົມສູ່ພວກເຮົາຟັງວ່າ:
“ຂຶ້ນແຜນວ່າຊິເຮັດຮ້ານຄ້າຢູ່ເຮືອນ ເຮັດເປັນບ້ານພັກເບາະ ເຮັດເປັນຫ້ອງແຖວເບາະ, ຄາລະໂອເຄເບາະຊິນະ. ກະຍັງຄິດວ່າ ຊິນໍາເອົາແບ້ ຂອງສະຫະກອນ, ເອົາແບ້ມາ, ເອົາເປັດເອົາໄກ່ມາຂາຍທາງພີ້ຫັ້ນນະ. ເພາະວ່າ ທາງບ້ານພວກນ້ອງມັນໃກ້ສະຖານີທາງລົດໄຟມັນກະຊິຄັກຢູ່ຫັ້ນແຫລະ. ມັນຕິດທາງໃຫຍ່ທີ່ຫາຍາກເພາະມັນພຸກໄດ້ຊື່ໆ ປົກກະຕິມັນບໍ່ໜ້າຈະໄດ້”.
ສ່ວນເລື້ອງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຈະມີການຕິດພະຍາດເພີ້ມຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ລັດຖະ ບານລາວກໍາລັງພິຈາລະນາໃຫ້ມີການເປີດປະເທດພາຍຫລັງທີ່ລາວ ມີການເປີດ ທາງລົດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈີນເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາຫລາຍນັ້ນ ຫລາຍຄົນກໍເຫັນດີນໍາ ເພາະມັນມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະທຸກຄົນ ກໍຈະຕ້ອງປັບຕົວໃຫ້ໄດ້ ດັ່ງທີ່ພະນັກງານອະວຸໂສຂອງລັດທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ:
“ກະບໍ່ມີບັນຫາພວກເຮົາຕ້ອງຢູ່ນໍາມັນໃຫ້ໄດ້ ມັນຄືກັນກັບໃຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຄືໂລກເອດສ໌ ຄືໂລກຊາ ທັງໝົດໂລກຕ່າງໆຫັ້ນລະ ຄັນເຮົາປະໝາດ ກະບໍ່ໄດ້ຫັ້ນລະ ທຸກພະຍາດ ມັນມີວິທີປ້ອງກັນໝົດເດ ກະດີມັນມັນຂຶ້ນກັບຄົນເຮົາປະໝາດແນ່ ກະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕົນເອງແນ່ ມັນກະເປັນຫັ້ນແຫລະ, ເປີດ ເປີດ ປະທານເພິ່ນກະເວົ້າເດ ນາຍົກພັນຄໍາເພິ່ນກະເວົ້າເດ ເຮົາກະຊິເປີດ ແຕ່ວ່າຕ້ອງເຮັດແບບ ໃໝ່ ໃໝ່ທຸກທຸກຄົນໃໝ່ໝົດຫັ້ນແຫລະແບບນີວນໍມໍ.”
ສະຫລຸບແລ້ວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ເປັນຊ່ວງທໍາອິດ ຂອງໂຄງການລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງປັກກິ່ງນັ້ນ ຫລາຍຄົນເຫັນວ່າ ມັນຈະນໍາຄວາມສະດວກສະບາຍມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຫລາຍ ແຕ່ວ່າຜົນເສຍຫາຍ ຫລືຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກຕາມມາ ອາດຈະໃຫຍ່ກວ່າ ເພາະການສ້າງທາງລົດໄຟທີ່ວ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຂອງລາວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍປະກອບກັບຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນການລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນເມື່ອມີການເປີດປະເທດໃຫ້ ຄົນເຂົ້າມາຫລັງຈາກມີການເດີນລົດໄຟແລ້ວ.
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