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ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ລາວສ້າງຕັ້ງ ສູນ​ພັດທະນາ​ ເຄື່ອງໝາຍການ​ຄ້າ ​ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການສົ່ງອອກ

ຕະຫລາດນັດສໍາລັບວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ

ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ​ໄດ້​ສ້າງຕັ້ງສູນ​ພັດທະນາ​ເຄື່ອງ
ໝາຍການ​ຄ້າ​ຂອງ​ລາວ ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄຸນ​ນະພາ​ບສາກົນ ​ແນໃສ່​ການ​ເພີ້ມມູນ​ຄ່າ​ການ​ສົ່ງ​
ອອກສິນຄ້າ​ລາວ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ນາງ ຈັນທະ​ຈອນ ວົງ​ໄຊ, ຮອງ​ປະທານ​ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ​ແຫ່ງ​
ຊາດ​ລາວຢືນຢັນ​ວ່າ ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໄດ້​ສ້າງຕັ້ງສູນພັດ
ທະນາ​ເຄື່ອງໝາຍການ​ຄ້າຂຶ້ນຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ເມື່ອ​ບໍ່ນານ​ມານີ້ ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​
ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່​ຈະ​ພັດທະນາ ​ເພື່ອ​ຍົກ​
ລະດັບ​ຄຸນ​ນະພາ​ບສິນຄ້າທີ່​ຜະລິດ​ໃນ​ລາວ ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະຖານ​ສາກົນ ​ໂດຍ​ແນ​ໃສ່​
​ເພີ່ມ​ມູນ​ຄ່າການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນຄ້າ​ຂອງ​ລາວ ​ໄປ​ຍັງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຕໍ່ເນື່ອງ
ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກໍ​ແມ່ນ​ສິນຄ້າ​ປະ​ເພດ​ໄມ້​ແປ​ຮູບ (Furniture) ນັ້ນ ຖື​ເປັທ່າ​ແຮງ​ສໍາ
ຄັນທີ່​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ລາວ ສາມາດ​ຈະ​ພັດທະນາ​ໃຫ້​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ​ຕະຫລາດ​ສາກົນ ​
ໄດ້​ເປັນຢ່າງ​ດີ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ຈັນທະ​ຈອນ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ປີນີ້ ທາງ​ສະພາ​ການ​ຄ້າ​ໄດ້​ສ້າງ Branding Lao ຂຶ້ນ ​ແລະ​ມີ​ຫ້ອງການ​ຮຽບຮ້ອຍ​
ແລ້ວ ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ການ​ຄ້ານີ້ ຖ້າວ່າ​ທາງ​ສະມາຄົມ Furniture ຫລື​ວ່າ​ບໍລິສັດ​ໃດ
ຜູ້​ປະກອບການ​ໃດ ຕ້ອງການ​ຢາກ​ມາ​ປຶກສາ ຫລື​ວ່າ​ມາ​ຂໍ​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ນໍາ​ພວກ
​ຕ່າງປະ​ເທດ​ກໍມາ​ປຶກສາ​ພວກເຮົາ​ຢູ່​ນີ້​ແລ້ວ ກະ​ຍິນ​ດີ ​ເພາະວ່າ ​ເພື່ອ​ສ້າງ Brand
ຂອງ​ເຮົາ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຫຍີ່​ຫໍ້​ຂອງ​ເຮົາ​ເອງ.”

ທາງດ້ານການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າກໍ​ເລີ້ມນຳໃຊ້ລະບົບ Electronic ​ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ (SME)
ກຳລັງດຳເນີນການຕິດຕັ້ງໃນເຂດ 9 ເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຄາດວ່າຈະ
ແລ້ວສຳເລັດສົມບູນໃນໄວໆນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງທຸກເມືອງໃນທຸກ
ແຂວງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງພາກລັດກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ SME ໃຫ້
ໄດ້ໃນທົ່ວປະເທດ.

ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລະບຸວ່າ ການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການຜະລິດ
ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານທາງເສດຖະກິດຈຳນວນທັງໝົດ
124,830 ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດພົບວ່າ 94 ເປີເຊັນເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້
ທຳການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກພາຍໃນປະ
ເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ​ໂດຍ​ມີ​ພຽງ 630 ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ຄິດເປັນ 0.5 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນທີ່ເນັ້ນ
ໜັກການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ສ່ວນ 1,700 ກວ່າຫົວໜ່ວຍທີ່ຄິດ
ເປັນ 1.4 ເປີເຊັນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນເນັ້ນໜັກທັງການ
ຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດຄຽງຄູ່
ກັນໄປ.

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