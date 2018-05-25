ທາງການລາວ ກວດກາ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສື່ມວນຊົນ ຕ່າງຊາດ

ຄະນະໂຄສະນາສູນກາງພັກດຳເນີນມາດຕະການກວດກາ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວໃນ
ລາວຂອງບັນດາສື່ມ່ວນຊົນຕ່າງຊາດ ໂດຍແນໃສ່ການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແຫ່ງຊາດຖືເປັນສຳຄັນ.
ທ່ານຄຳໝັ້ນ ຈັນທະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະອົບຮົມໂຄສະນາສູນກາງພັກປະຊາ
ຊົນປະຕິວັດລາວ ຢືນຢັນວ່າການຕິດຕາມການລາຍງານຂ່າວສານຂອງສື່ມວນຊົນ
ຕ່າງປະເທດ ແລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈະມີຜົນໃນດ້ານຈິດຕະສາດຕໍ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາ
ເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ບິດເບືອນຄວາມຈິງເພືອ
ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຕໍ່ການນຳຂອງພັກລັດນັ້ນຖືເປັນພາລະໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຄະນະໂຄ
ສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກໃນການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ສິດດັ່ງທີ່ທ່ານຢືນຢັນວ່າ:
“ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມເກັບກຳສະພາບການພົ້ນເດັ່ນພາຍໃນ ແລະຂ່າວໃສ່ຮ້າຍ
ປ້າຍສີຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຕາມຊື່ທີ່ຈິງ ແລະຊື່ electronic ຕ່າງໆໄດ້ໃຊ້ເອກກະສານ
ນໍາພາແນວຄິດກ່ຽວກັບບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃນ
ແຕ່ໄລຍະທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແນວຄິດຈິດຕະສາດຂອງພະນັກງານສະມາ
ຊິກພັກ ແລະປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຖືກຕ້ອງຕາມ ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ. ທ່ານຄຳໝັ້ນ ໃຫ້ການຢືນຢັນດ້ວຍວ່າໃນຕະຫຼອດປີ 2017
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການປະຊຸມ ແລະການຝຶກອົບ
ຮົມ ພະນັກງານພັກລັດ ແລະປະຊາຊົນລາວໃນທົ່ວປະເທດເກືອບ 200 ຄັ້ງ ໂດຍ
ມີພະນັກງານພັກລັດ ແລະປະຊາຊົນລາວເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານເທື່ອຄົນ ທັງ
ຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການດັ່ງກ່າວຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ນີ້ອີກດ້ວຍ.”
ທາງດ້ານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດລາຍງານວ່າ ໃນປັດຈຸບັນສ້າງຕັ້ງຄອບຄົວປອງ
ດອງໄດ້ແລ້ວ 835,933 ຄອບຄົວຄຶດເປັນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງຄອບຄົວທັງ ໝົດໃນລາວ ທັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງບ້ານສາມະຄີ 2,543 ບ້ານ ຄຶດເປັນ 30 ເປີເຊັນ ຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ
ໃນປັດຈຸບັນກໍຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຕັ້ງຄອບຄົວປອງດອງ ແລະບ້ານສາມະຄີຢູ່ໃນແຂວງຈຳ
ປາສັກ ສະຫວັນນະເຂດ ຄຳມ່ວນ ຫົວພັນ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ໄຊຍະບູລີ ແລະນະ
ຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເງິນທຶນຈາກ ກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະ
ຫວັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຍັງມີການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ສ້າງບັນຫາດ້ານແນວຄິດຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາທີ່ເປັນໄພ
ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນລາວ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ຄະນະລັດຖະບານລາວມີມະຕິຕົກລົງມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະ
ເທດ ເປັນພາກສ່ວນຫລັກທີ່ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກວຽກງານທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການພັດທະນາໃນເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຍັງມີບັນຫາຄົງຄ້າງທີີ່ກ່ຽວກັບເຂດແດນລະຫວ່າງ ລາວກັບປະເທດ
ເພື່ອນບ້ານນັ້ນ.
ໂດຍການມອບໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຜົນຈາກການເຄື່ອນໄຫວ ກຳລັງທະຫານກຳປູ
ເຈຍ ມາໃນເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ທາງການລາວ-ກຳປູເຈຍ ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງປັກປັນເຂດ
ແດນຮ່ວມກັນໄດ້ເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາຊຶ່ງກໍເປັນຜົນໃຫ້ມີການ
ພົບປະເຈລະຈາ ແລະຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກັບທ່ານຮຸນ ເຊນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທັງ 2 ປະເທດໃນມື້ດຽວກັນ ໂດຍທ່ານ ຮຸນ ເຊນ ໄດ້ເດີນທາງ
ມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມການເຊີນຂອງທ່ານທອງ ລຸນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມ
ກັນຢ່າງຮີບດ່່ວນ ແລະໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນພາກສ່ວນຫລັກທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ໄປ.
ພ້ອມກັນນີ້ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຍັງໄດ້ດຳເນີນໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດ
ລຽບຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2017 ເປັນ ຕົ້ນມາ ສ່່ວນທາງ
ການຈີນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼຶອລາວໃນການສ້າງຕັ້ງສູນປູກຈິດສຳນຶກດ້ານເທັກໂນໂຈ
ທີ່ທັນສະໄໝສຳລັບເຍົາວະຊົນລາວ ໂດຍຈະກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະຕິດຕັ້ງສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກຕ່າງໆຢ່າງຄົບຊຸດໂດຍມີມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອເຖິງ 10 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແນໃສ່ການເສີມສ້າງບົດບາດໜ້າທີ່ເຍົາວະຊົນລາວໃຫ້ມີຕໍ່ສັງຄົມດ້ວຍການ
ຈັດກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ແນໃສ່ການປູກຈິດສຳນຶກຮັກຊາດໃຫ້ເຍົາວະຊົນລາວໃນທົ່ວ
ປະເທດເປັນສຳຄັນ.
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