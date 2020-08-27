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ທ. ພຸດທະວົງ ຈັນທະວີໄຊ ຖືກໃຫ້ພັກການ ໃນລະຫວ່າງການລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃນນະຄອນໂຕຣອນໂຕ

ນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ແຂວງອອນຕາຣີໂອ ຂອງການາດາ
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ເຊີນຟັງລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ທ່ານພຸດທະວົງ ຈັນທະວີໄຊ ຖືກໃຫ້ພັກການໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານພຸດທະວົງ ຈັນທະວີໄຊ ໄດ້ອົບພະຍົບໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນນະຄອນ ໂຕ- ຣອນໂຕ ແຂວງອອນຕາຣີໂອ ຂອງການາດາ ປັດຈຸບັນເປັນພະນັກງານບໍລິສັດຜະລິດອາໄຫລ່ລົດຍົນ ມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ. ໃນລະຫວ່າງ ມີການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ ລັດຖະບານຂອງການາດາ ໄດ້ອອກມາດຕະການປິດເມືອງ ຊຶ່ງທ່ານພຸດທະວົງ ໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອລາວຟັງດັ່ງນີ້:

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ທ່ານພຸດທະວົງ ຈັນທະວີໄຊ ກ່າວກ່ຽວກັບ ມາດຕະການປິດເມືອງຂອງການາດາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນອກເໜືອຈາກການສັ່ງໃຫ້ປິດທຸລະກິດບໍລິການຕ່າງໆແລ້ວ ບໍລິສັດບ່ອນທີ່ທ່ານພຸດທະວົງ ເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພະນັກງານທັງໝົດພັກການ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ແຕ່ທ່ານພຸດທະວົງ ກໍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຊຶ່ງເປັນການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານແລະບໍລິສັດຂອງທ່ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ວີໂອເອພາກພາສາລາວຟັງຕໍ່ໄປນີ້:

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ທ່ານພຸດທະວົງ ຈັນທະວີໄຊ ກ່າວກ່ຽວກັບການພັກງານ ໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານພຸດທະວົງ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານການາດາ ກໍໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ແຕ່ໃຫ້ມີຈຳນວນຈຳກັດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຄືນອີກຮອບໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ຢູ່ໃນນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ຍັງເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ກໍຕາມ.

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