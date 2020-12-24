ຄົນລາວ ຢູ່ທີ່ເມືອງແບຣັດຟອດ ການາດາ ສະຫຼອງບຸນຄຣິສມັສແບບລຽບໆ ຍ້ອນໂຄວິດ-19

ຊາວລາວກາໂຕລິກ ໃນການາດາຄອບຄົວນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ໃນປີນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນສະຫຼອງບຸນຄຣິສມັສ ຢູ່ກັບຢ້າວກັບເຮືອນຍ້ອນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ທ່ານທອງສົດ ພົມມະລາ ຈາກເມືອງແບຣັດຟອດ ໃນແຂວງອອນຕາຣີໂອ ປະເທດການາ ກ່າວວ່າ ໃນປີນີ້ ທາງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ກໍຈະພາກັນສະຫຼອງແບບງ່າຍໆ ແລະກໍມີການຊຸມແຊວກັນແບບຈຳກັດ. ທ່ານທອງສົດ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ທ່ານທອງສົດ ຊຶ່ງເປັນຄົນລາວຄອບຄົວທຳອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນເມືອງແບຣັດຟອດ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນການສະຫຼອງນ້ອຍໆ ແຕ່ກໍດີກວ່າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ.
ທ່ານທອງສົດເວົ້າວ່າ ຫຼັງຈາກວັນທີ 26 ທັນວາໄປແລ້ວ ທາງການກໍຈະສັ່ງໃຫ້ມີການລັອກດາວ ທົ່ວທັງແຂວງ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 11 ເດືອນມັງກອນປີໜ້າ.
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