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ລາວ

​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ໃນ​​ລາວ​ຍັງ​ຟື້ນ​ໂຕຄືນໄດ້​ຍາກ​ຢູ່ ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ ​ຈະ​ເປີດເມືອງ​ຄືນ​​ຢູ່ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ມາ​ໄດ້ 2 ເດືອນ​ແລ້ວກໍ​ຕາມ

ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ຣີ​ສອດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປິດ​ໄວ້​ຍ້ອນ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເລີ້ມເປີດເມືອງຄືນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຫລື ເກືອບໝົດທຸກດ້ານ ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາ 2021 ມາແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່​ທຸລະກິດຫລາຍແຫ່ງໃນ​ລາວກໍຍັງປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ທີ່ຈະຟື້ນຕົວຄືນໄດ້ ຂະນະທີ່ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍ່າງເຂົ້າປີທີ 3 ຢູ່ນີ້, ອີງຕາມນັກສັງເກດການດ້ານເສດຖະ ກິດ ທີ່ສັງ​ກັດ​ໃນອົງການສາກົນທ່ານນຶ່ງ ເວົ້າວ່າ:

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​ສຽງ 1 ພະ​ນັກ​ງານ​ໃນ​ອົງ​ການ​ສາ​ກົນ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານກ່າວອີກວ່າເນື່ອງຈາກລາວ ບໍ່ມີການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ຈຶ່ງກາງຕໍ່ອາໄສ ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນແລະການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຫລັກໃນການຜັກດັນເສດ ຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ. ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນ​ໄລຍະທີ 1 ຂອງການເປີດປະເທດ ຄືນ ຊຶ່ງຍັງ​ບໍ່​ທັນ ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທົ່ວ​ໄປ​ເທື່ອ ກໍຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີນັກ​ທ່ອງທ່ຽວ​ເຂົ້າ​ມາລາວໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ ດັ່ງທີ່ທ່ານອາດາມ ແດໂຣ, ອະ​ດີດ​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວມາ​ໄດ້​ເກືອບ 10 ປີ​ແລ້ວ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 2 ທ. ອາ​ດາມ ແດ​ໂຣ ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມັກ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ຂາດ​ເງິນ​ສົດ​ໄຫລ​ວຽນຢ່າງ​ຄ່ອງ​ຕົວ​ເພາະມັນ​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ໜັກ​ຈາກ​ໂຄວິດ​ຫລາຍ​ອີ່​ຫລີ ຍ້ອນ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ຕ່າງໆ ແລະ​ປະ​ເທດກໍ​ຖືກ​ປິດ​ລົງ. ສະ​ນັ້ນ, ຕາມ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່ໜີ້ ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫລວງວຽງ​ຈັນໜີ້ ຫລາຍ​ສິ່ງ​ຫລາຍ​ຢ່າງກໍ​ໄດ້​ເປີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ແດ່​ແລ້ວ​ໃນ 2, 3 ອາ​ທິດ​ຫລັງ​ມາ​ໜີ້ເທົ່າ​ນັ້ນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍມີ​ໂຄງ​ການ​ວີ​ຊາ​ສີ​ຂຽວ ແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ມີ​ແຕ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທີ່​ມາ​ແບບ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ເຂົ້າໄດ້.”

​ສະ​ພາບ​ການນີ້ຍັງຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຕົວຂອງທຸລະກິດລາວຊັກຊ້າ ຂະ​ນະ​ທີ່ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ໂລກ​ລວມ​ທັງ​ລາວ​ເອງກໍຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສາ​ມາດຄວບ​ຄຸມ​ການ​ລະ​ບາດຂອງ​ໂຄວິດ-19 ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ຜະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ເທື່ອ​ຢູ່ນີ້.

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