ທຸລະກິດຂອງຄົນລາວໃນ ສະຫະລັດ ປະສົບບັນຫາຈາກວິກິດການຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ

ການຂາດແຄນສິນຄ້າໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນປີ 2020.
ການກັກບໍລິເວນໄວຣັສໂຄໂຣນາໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ. ອຸດສາຫະກຳຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ຈຳກັດລະດັບກຳມະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈະເຮັດໃຫ້ COVID-19 ແຜ່ລາມອອກໄປຕື່ມ.
ດ້ວຍກຳມະກອນທີ່ໜ້ອຍລົງເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ສາງເກັບເຄື່ອງບໍ່ມີບ່ອນບັນຈຸນັ້ນ, ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍາກຂຶ້ນທີ່ຈະຂົນສົ່ງສິນຄ້າທັງຫຼາຍໄປຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍ.
ທຸລະກິດຕ່າງໆນັບຈາກເຄື່ອງ ອີເລັກໂທຣນິກ, ລົດຍົນ ແລະ ອາຫານ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາໜັກໃນເວລານີ້. ທຸລະກິດຂອງຄົນລາວຈຳນວນຫຼາຍກໍປະເຊີນກັບບັນຫານີ້ເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ອາເລັກສ໌ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດນໍ້າຕຳໝາກຫຸ່ງ Ninja Foods ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ບັນຫາຂອງເຂົາແມ່ນຄົນກິນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາບໍ່ມີເຄື່ອງຜະລິດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບາດນີ້. ມັນກະເລີຍມີບັນຫາ, ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊ້າລົງ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຄື່ອງຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າ, ອິຫຍັງມັນກະຊ້າລົງແມ່ນບໍ່ຊ່ວງປີສອງປີນີ້ແຫຼະທີ່ວ່າມັນໝົດ.”
Ninja Foods ນຳເຂົ້າເຄື່ອງປະກອບສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກປະເທດ ໄທ.
ນອກຈາກການຂາດແຄນສິນຄ້າຕ່າງໆ ຖ້ຽວບິນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຫຼາຍໆປະເທດກໍຂາດແຄນນເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ ສະຫະລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເດີນທາງເມືອຢາມບ້ານ ເກືອບສາມປີແລ້ວ. ດັ່ງທີ່ນາງ ພອນພິມົນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຕັ້ງແຕ່ໂຄວິດມານີ້ກະຍັງບໍ່ໄດ້ເມືອ, ຄິດຮອດພໍ່ແມ່ຫຼາຍ, ແຕ່ຫວັງວ່າທ້າຍປີນີ້ຈະໄດ້ໄປຢາມເພິ່ນອີກ ອັນນີ້ກະປີທີສາມແລ້ວທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນ
ໜ້າເຫັນຕາເພິ່ນ.”
ລາຄາສິນຄ້າ, ອາຫານ, ນໍ້າມັນລົດ ແລະ ອື່ນໆແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ກໍບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ ວິກິດການນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນໄວໆນີ້.
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