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ທະ​ນາ​ຄາ​ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຂາຍພັນ​ທະ​ບັດ ມູນ​ຄ່າ 500 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ທະ​ນະ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຂາບ​ພັນ​ທະ​ບັດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລ​າວ ສະ​ເໜີ​ຂາ​ຍ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ອອມ​ຊັບ​ມູນ​ຄ່າ 500 ລ້ານ ເພື່ອ​
ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຂາ​ດຸນ​ການ​
ຄ້າ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຊຶ່ງ​ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້​ນ​ສູງ​ໃນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສ​ປ​ປ ລາວ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​
ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ ສ​ປ​ປ ລາວ ດຳ​ເນີນ​ການຈັດ​ຈຳ ​ໜ່າຍ​ພັນ​ທະ​ບັດ
​ອອມ​ຊັບງວດ​ທີ່​ນຶ່ງ ໄດ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ຫາ 31 ຕຸ​ລາ 2019 ໂດຍ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ສະ​ກຸນ​
ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ມີ​ມູ​ນ​ຄາ​ລ​ວມ 500 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແລະ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 3 ປະ​
ເພດ​ຄື 1,000 ໂດ​ລາ ກັບ 3,000 ໂດ​ລາ ແລະ 5,000 ໂດ​ລາ ໂດຍ​ຜູ້​ຊື້​ພັນ​ທະ​ບັດ​ຈະ​
ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ເປັນ​ດອກ​ເບ້ຍ​ໃນ​ອັດ​ຕາ 5 ເປີ​ເຊັນ 6 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 7 ເປີ​ເຊັນ
ຕໍ່​ປີ ສຳ​ລັບ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 1 ປີ 3 ປີ ແລະ 5 ປີ ຕາມ​ລຳ​ດັ​ບ ຊຶ່ງ​ຈ​ະ​ມີ​ການ​ຈ່າຍ
ດອກ​ເບ້ຍ​ປີ​ລະ 2 ຄັ້ງ ຄື​ເດືອນ​ທີ 6 ກັບ ເດືອນ​ທີ 12 ແລະ​ຜູ້​ຊື້​ພັນ​ທະ​ບັດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ
​ເງິນ​ຕົ້ນຄືນ​ ເມື່ອ​ຄົບ​ກຳ​ນົດອາ​ຍຸ​ຂອງ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ແລ້ວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສິດ​ຊື້​ພັນ​ທະ​ບັດອອມຊັບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ກໍ​ຄື​ບຸ​ກ​ຄົນ ແລະ​ນິ​ຕິ​ບຸກ​ຄົນ​ສັນ​ຊາດ​
ລາວ ຮວມ​ເຖິງ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ທີ່​ມີ​ຖິ່ນ​ຖານຢູ່​ໃນ​ລາວ ຍົ​ກ​ເວັ້ນ​ນິ​ຕິ​ບຸກ​ຄົນ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ
ຫຼື​ວ່າມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ທີ່​ດຳ​ເນີ​ນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢູ່​ໃນ​
ລາວເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ຊື້​ພັນ​ທະ​ບັດໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ໂດຍ​ການ​ຈຳ ​ໜ່າຍ​ພັ​ນ​ທະ​ບັດ​ຂອງ​ທະ
​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດ​ລາວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ເພາະ​ວ່າລັດ​ຖະ​ບານ ​ລ​າວກຳ​ລັງ​ຜະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​
ຫາ​ທຶນ​ສຳ​ຮອງ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລົດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ອັນ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ການ​
ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ ​ໜ້​າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​
ຊາດ​ລາວ​ໄດ້​ໃຫ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

"ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ກຸ້ມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ແຜ​ນ​ການ ​ຍ້ອນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​
ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫລຸດ​ລົງ​ຫຼາຍ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຍັງ​ແຜ່​ຫຼາຍ​ໃນ​ສົງ​ຄົມ
ແລະ​ການ​ຂາຍ​ເງິນ​ຕາຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ກາງ​ ໃຫ້​ແກ່​ສັງ​ຄົມ ເພື່ອ​ດັດ​ສົມ
ອັດ​ຕາ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ ແນ່ໃສ່​ຮັກ​ສາສະ​ເຖຍ​ລະ​ພາບຄ່າຂອງ​ເງິນ​ກີບ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທະ​ນາ​ຄານ
​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລ​າວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ລວມ​ສູນເງິນ​ຕາຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ແນ່ນອນ.”

ຊຶ່ງ​ການ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ລາວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຖື​ເປັນຄັ້ງ​ທີ 4 ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​
ທັນ​ວາ ​ປີ 2018 ແຕ່​ກໍ​ຖືເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຈຳ​ໜ່າຍ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ສະ​ກຸນ​ເງິນດອນ​ລາ​
ສະ​ຫະ​ລັດ ສ່ວນ 3 ຄັ້ງ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ​ເພື່ອການ​ດຸນ​ດ່ຽງ​
ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເຖິງ 1000 ​ຕື້ກີບໃນ​ເດືອນ
​ທັນ​ວາ ​ປີ 2018 ກັບ 714.87 ຕື້​ຕໍ່​ກີບ ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ ປີ 2019 ແລະ 1,700 ຕື້​ກີບ
​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2019 ໂດຍ​ພັ​ນ​ທະ​ບັດ​ມີ​ລາ​ຄາ​ 1 ລ້ານ​ກີບ​ຕໍ່​ໜ່ວຍ ແລະ​ການ​ຈອງ​
ຊື້​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ຈະ​ຕ້ອງມີ​ລາ​ຄາ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 10 ລ້ານ​ກີບຂຶ້ນ​ໄປ ມີອາ​ຍຸ ​1 ປີ 3 ປີ 5 ປີ 7 ປີ
10 ປີ 15 ປີ ແລະ 20 ປີ ດ້ວຍ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ 5.3 ເປີ​ເຊັນ 6.8 ເປີ​ເຊັນ 6.96 ເປີ​
ເຊັນ 7.2 7.5 ເປີ​ເຊັນ 7.7 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 8 ເປີ​ເຊັນ ຕໍ່​ປີ ຕາມ​ລຳ​ດັບ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​
ຊວງ​ການ​ເງິນ ກໍ​ຖະ​ແຫຼງຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ​ໜີ້​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ອຽງເພີ້ມ
​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ ກັບຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​
ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ແລະ​ເມື່ອ​ປະ​ກອບ​ກັບ​ການ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ມີ​ພັນ​ທະ​
ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊຳ​ລະຄືນ​ໜີ້​ເງິນ​ກູ້​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໃນ​ລະ​ຍະ 2 ປີ​
ຕໍ່​ໜ້າ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ທຶນ ສຳ​ລັບ​ນຳ​ມາ​ຊຳ​ລະ​ຄືນ​ໜີ້​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ໄດ້​
ຢ່າງ​ເທົ່າ​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ ໂດຍ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ
​ທຳ​ທີ່​ສຸດ ກໍ​ຄື​ການ​ອອກ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ສ່ວນ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊ​ານ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ​ປະ​ຈຳ​ລາວຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​
ບານ​ລ​າວ ​ຕ້ອງຜະ​ເຊີນ​ກັບ​ສະ​ພາ​ວະ​ການເປັນ​ໜີ້​ພາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່
​ເນື່ອງ ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ໃນ​ປີ 2016 ທີ່​ຖື​ເປັນ​ປີ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່​ໜີ້​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ມີ​ມູນ​
ຄ່າ​ລ​ວມເກີນກວ່າ 60 ເປີ​ເຊັນ ຂອງຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ລວມ (GDP) ແລະ​ເພີ້ມ​ຂື້ນ
​ເປັນ 65.3 ເປີ​ເຊັນ​ ໃນ​ປີ 2018 ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຫຼາຍກວ່າ 68 ເປີ​ເຊັນ ແລະ
​ເກີນກວ່າ 70 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ 2019 ແລະ​ປີ 2020 ອັນ​ເປັນ​ປີສຸດທ້າຍຂອງ​ແຜນ​ພັ​ດ​
ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດສັງ​ຄົມ​ລະ​ຍະ 5 ປີ ຄັ້ງ​ທີ 8 ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ.

ທາງ​ດ້ານ​ກະ​ຊ​ວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ​ການ​ຄ້າລາຍງ​ານ​ວ່າ ການ​ຄ້າຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​
ລາວ ​ໃນ​ລະ​ຍະ​ແຕ່​ເດືອນ​ມັງ​ກອນຫາ ກໍ​ລະ​ກົ​ດ 2019 ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 5,828.15 ​ລ້າ
ນ​ໂດ​ລາ​ ແລະ​ລາວ​ຂາດດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 557.15 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໂດຍ​ບໍ່​ລວມ​
ເຖິງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ.

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