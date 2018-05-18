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ແນວລາວສ້າງຊາດ ເລັ່ງສ້າງຄອບຄົວ ໃຫ້ປອງດອງ ແລະບ້ານສາມະຄີ

ໂຕຢ່າງບ້ານວັດທະນາທຳ.

ແນວລາວສ້າງຊາດ ​ເລັ່ງດຳ​ເນີນການສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ປອງດອງແລະບ້ານສາມະຄີ
ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອການຮັກສາ ຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ
ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດເປັນສຳຄັນ.

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ເຊີນຟັງລາຍການເມຶອງລາງ ໃນປັດຈຸບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານນາງຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຖະແຫຼງ
ຢືນຢັນວ່າ ແນວລາວສ້າງຊາດສາມາດສ້າງຕັ້ງຄອບຄົວປອງດອງ ໄດ້ແລ້ວ 835,933
ຄອບຄົວ ຄຶດເປັນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳ​ນວນຄອບຄົວ ທັງໝົດ ໃນລາວ ແລະສ້າງຕັ້ງ
ບ້ານສາມະຄີໄດ້ 2,543 ບ້ານ ຄິດເປັນ 30 ເປີເຊັນ ຂອງບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນກໍສືບຕໍ່ດຳເນີນການສ້າງຕັ້ງຄອບຄົວປອງດອງ ແລະບ້ານສາມະຄີ
ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ສະຫວັນນະເຂດຄຳມ່ວນ ຫົວພັນ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ ໄຊຍະບູ
ຣີ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດໃນດ້ານງົບປະມານ ກໍເຮັດໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ
ຕ້ອງສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນຈາກເອກກະຊົນ ໂດຍຫລ້າສຸດກໍໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນດ້ານເງິນທຶນຈາກກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ​ ​ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ຊຶ່ງ
ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ທີ່ສາມາດສ້າງຄອບຄົວປອງດອງໄດ້ພຽງ 130
ຄອບຄົວ ແລະຕັ້ງບ້ານສາມະຄີໄດ້ພຽງ 14 ບ້ານ ທັງຍັງປາກົດວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວ
ທີ່ສ້າງບັນຫາໃນດ້ານແນວຄິດ ແລະຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາທີ່ເປັນໄພຕໍ່ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງ​ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍດັ່ງທີ່ ທ່ານນາງລັດສະໝີ ມິ່ງບຸບຜາ ປະທານແນວລາວສ້າງ
ຊາດ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຢືນຢັນວ່າ:

“ວຽກງານການສືກສາອົບຮົມສາສະໜາ ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນໄດ້ທຸ່ມເລຫຼາຍ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍແຕ່ວ່າບາງຄົນທີ່ຮູ້ບໍ່ເທົ່າເຖິງການໄດ້ເອົາບັນຫາສາສະໜານີ້
ເປັນເປົ້າໝາຍເຄື່ອນໄຫວຢ່່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງ
ເຄື່ອນໄຫວໄປ​ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກກັບຫລັກຄຳສອນນຳໃຊ້ສາສະໜາເຄື່ອນໄຫວບໍ່ດີ
ນັ້ນ ເຂົາກະໄດ້ຫັນການເຄື່ອນໄຫວຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄປສູ່ຊາວໜຸ່ມ ໄປສູ່ນັກ
ຮຽນນັກສຶກສາ ເພາະວ່າຍັງອ່ອນໄຫວເຊື່ອເບົາເອົາງ່າຍ.”

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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