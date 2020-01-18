ທາງການລາວ ສົ່ງເສີມບໍລິສັດຈີນໃນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ 3 ໂຄງການ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກນະຄອບວຽງຈັນ ໄປບໍ່ເຕັນ ແລະປາກເຊ ຮວມເຖິງທາງດ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຫ້ວຍຊາຍໄປບໍ່ເຕັນ ຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທາງການລາວ ສົ່ງເສີມບໍລິສັດຈີນ ໃນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ 3 ໂຄງການ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກນະຄອບວຽງຈັນ ໄປບໍ່ເຕັນ ແລະປາກເຊ ຮວມເຖິງທາງດ່ວນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຫ້ວຍຊາຍໄປບໍ່ເຕັນ.
ທ່ານບົວຄົງ ນາມມະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ແລະເລຂາພັກແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຖະແຫຼງວ່າ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກຳລັງດຳເນີນການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາເສັ້ນທາງເບຕົງຈຳນວນ 11 ເສັ້ນທາງ ພາຍໃນເຂດໂຕເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ທີ່ຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງເສັດໃນປີ 2020 ເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບການພັດທະນາສະໜາມບິນ ທີ່ຄືບໜ້າແລ້ວ 53 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການ ແລະການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງປາກທາ ກັບເມືອງທ່າອຸດົມ ທີ່ຄືບໜ້າແລ້ວ 47 ເປີເຊັນ ທັງຍັງໄດ້ຕົກລົງກັບບໍລິສັດຈາກຈີນກ່ຽວກັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ກັບດ່ານບໍ່ເຕັນ ຊຶ່ງບໍລິສັດຈາກຈີນຈະເປັນຜູ້ລົງທຶນ ແລະຈະລົງມືກໍ່ສ້າງໂຕຈິງພາຍໃນປີ 2020 ນີ້ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບົວຄົງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ອັນທີ່ສຳຄັນນີ້ແມ່ນພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສຸມໃສ່ເສັ້ນທາງ 11 ເສັ້ນ ຢູໃນໂຕເມືອງ ທີ່ວ່າປູເບຕົງກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ອັນທີ 2 ລະແມ່ນກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ມາຮອດດຽວນີ້ກະໄດ້ສຳເລັດ 53 ເປີເຊັນແລ້ວ ກະຄາດວ່າຮອດເດືອນສິບເອັດ 2020 ນີ້ຈະສຳເລັດ ວັນທີ 3 ແມ່ນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເມືອງປາກທາ ໄປຫາທ່າອຸດົມ ເປັນທາງປູຢາງກະໄດ້ 47 ເປີເຊັນ ນອກຫັ້ນກະແມ່ນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີການລະດົມໃຫ້ເບື້ອງຈີນຫັ້ນ ໄດ້ມາສຳຫຼວດ ແລະກ້າວໄປເຖິງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນຈາກຫ້ວຍຊາຍ ໄປຫາບໍ່ເຕັນໃນປີ 2020 ຈະໃຫ້ມັນໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ.”
ສຳລັບທາງດ່ວນຈາກຫ້ວຍຊາຍໄປຫາບໍ່ເຕັນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະມີໄລຍະທາງຍາວ 181 ກິໂລແມັດ ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຄູ່ຂະໜານກັບເສັ້ນທາງ R3 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບໍ່ເຕັນກັບຫ້ວຍຊາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ກໍເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີພຽງ 2 ຊ່ອງຈາລະຈອນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະດວກວ່ອງໄວໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະການໂດຍສານ ດ້ວຍເຫດນີ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງຂອງລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນກັບບໍລິສັດ Yunnan Sunny ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງຈຳກັດ ຈາກຈີນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນຮູບແບບ BOT ຄືການກໍ່ສ້າງ ແລະເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈົນຄົບອາຍຸສັນຍາ ແລ້ວຈຶ່ງໂອນໂຄງການໃຫ້ເປັນຂອງລັດຖະບານລາວຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນອີກ 2 ເສັ້ນທາງໃນລາວທີ່ບໍລິສັດຈາກຈີນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການລົງທຶນໃນຮູບແບບ BOT ຈາກລັດຖະບານລາວ ກໍຄືທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ-ບໍ່ເຕັນ ແລະທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ສະຫວັນນະເຂດ-ປາກເຊ.
ສຳລັບທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ-ບໍ່ເຕັນນັ້ນ ລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານແກ່ບໍລິສັດ Yunnan ວິສະວະກຳ ແລະກໍ່ສ້າງຈາກຈີນ ເມື່ອປີ 2018 ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນແຜນການໜຶ່ງແລວ-ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ (One Belt-One Road) ໂດຍການກໍ່ສ້າງຊ່ວງທີ 1 ຈາກວຽງຈັນໄປວັງວຽງ ມີໄລຍະທາງ 113.5 ກິໂລແມັດ ກວ້າງ 23 ແມັດ ມີ 4 ຊ່ອງທາງຈາລະຈອນ ທີ່ຂະໜານກັບຖະໜົນເລກ 13 ເໜືອ ດ້ວຍທຶນກໍ່ສ້າງ 1,300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຮູບແບບ BOT ກໍຄືບໍລິສັດເປັນຜູ້ລົງທຶນ ແລະເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກຄ່າທຳນຽມທາງ ແລ້ວຈຶ່ງໂອນໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເມື່ອຄົບອາຍຸສຳປະທານ 30 ປີ ໂດຍເລີ້ມຈາກປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະພ້ອມກັນນີ້ ບໍລິສັດຈາກຈີນ ກໍຈະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຕໍ່ໄປຈົນເຖິງດ່ານບໍ່ເຕັນໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2025 ທີ່ຄູ່ຂະໜານໄປກັບທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນເອງ.
ນອກຈາກນັ້ນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດ China Yunnan Sunny Road ແລະບໍລິສັດ China Road&Bridge ຈາກຈີນກັບບໍລິສັດດວງຈະເລີນພັດທະນາຈຳກັດ ແລະບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະພັດທະນາຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ ໃຫ້ເປັນຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍເປັນການລົງທຶນແບບ BOT ທີ່ມີໄລຍະເວລາໃນການເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ 30 ປີ ເຊັ່ນກັນ ທັ້ງນີ້ ທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ປາກເຊ ຈະມີຂະໜາດກວ້າງ 23 ແມັດ 4 ຊ່ອງຈາລະຈອນ ແຕ່ລະຊ່ອງຈາລະຈອນກວ້າງ 3.5 ແມັດ ແລະ 2 ຂ້າງທາງ ກວ້າງ 4.5 ແມັດ ມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 580 ກິໂລແມັດ ໂດຍມີກຳນົດກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດໃນປີ 2025.
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