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Sat-1-19- ທາງ​ການ​ລາວ ສົ່ງ​ເສີມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນ ລົງ​ທຶນ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ 3 ໂຄງ​ການ

​ພິ​ທິ​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ ​ການ​ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນຢູ່​ໃນ​ ສ​ປ​ປ ລາວ.

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