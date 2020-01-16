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Sat-1-19- ທາງການລາວ ສົ່ງເສີມບໍລິສັດຈີນ ລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ 3 ໂຄງການ
16.01.2020
ພິທິເຊັນສັນຍາ ການສ້າງທາງດ່ວນໂດຍບໍລິສັດຈີນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
Sat-1-19- ທາງການລາວ ສົ່ງເສີມບໍລິສັດຈີນ ລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ 3 ໂຄງການ
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ຄວາມອຶດຫິວ ໃນໂລກ ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ ແຕ່ ປັນຍາປະດິດ ອາດຊ່ວຍໄດ້
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສະມາຊິກ ສະພາສູງ ສຫລ ຈະສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ໃນການດຳເນີນຄະດີ ຟ້ອງຮ້ອງ ປ. ທຣຳ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ໄລຍະທີ 1
ລາວ
ລາວຍັງບໍ່ສາມາດ ປາບການທຸດຈະລິດ ຢູ່ໃນວົງການລັດຖະບານ ໄດ້ດີເທື່ອ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ຈະພະຍາຍາມ ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນອີກ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໂຕ້ແຍ້ງກັນ ໃນເລື້ອງນະໂຍບາຍການ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນການໂຕ້ເວທີ ວານນີ້
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຜູ້ແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໂຕ້ຖຽງກັນ, ໂຈມຕີທ່ານ ທຣຳ
ໂລກ
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງໂຄງການນິວເຄລຍ “ແມ່ນຂຶ້ນກັບຢູໂຣບ”
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