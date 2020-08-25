ທາງການ ລາວ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານງົບປະມານ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເພືື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ

ທາງການລາວຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານຈາກຕ່າງປະເທດ ເພືື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທ່ານຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມຖະ ແຫຼງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນລາວ ທີ່ເປັນການມຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ກັບນາໆຊາດໄລຍະທີ 3 ທີ່ເລີ້ມລົງມືຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ນັນແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນທ້າຍປີ 2021 ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການສາກົນເປັນພິເສດ ຊຶ່ງໃນນີ້ຮວມເຖິງການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ດ້ວຍເພາະໝັ້ນໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີປະ ສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງໄວ້ໃນ 3 ດ້ານຄືການໂຄສະນາອົບຮົມ ທີ່ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດ UXO ແນໃສ່ການຫຼຸດອຸປະຕິ ເຫດທີ່ເກີດຈາກລະເບີດ UXO ລົງເປັນອັດຕາລະເລ່ຍ 40 ກໍລະນີຕໍ່ປີ, ການຝຶກອາຊີບໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ UXO ຈຳນວນ 200,000 ກວ່າຄົນ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ຖາວອນໃຫ້ກັບພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ການກວດກູ້ລະເບີດ UXO ໃນພື້ນທີ່ພັດທະນາບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ 40 ກວ່າຈຸດສຸມໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງຄົບຖ້ວນພາຍໃນປີ 2021.
ທັງນີ້ໂດຍລັດຖະບານລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີໃນສົນທີສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານສາກົນ ທີ່ໄດ້ລົງນາມຢ່າງເປັນທາງການທີ່ນະຄອນ ອອສໂລ ຂອງປະເທດ ນໍເວ ໃນປີທ້າຍປີ 2008 ແລະໄດ້ສັດຕະຍາບັນໃນຕົ້ນປີ 2009 ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີພັນທະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ນັບຈາກວັນທີ່ 1 ສິງຫາ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງກໍນັບເປັນແນວທາງນຶ່ງທີ່ລັດຖະບານລາວ ສາມາດໃຊ້ເປັນໂອກາດມນການເສີມສ້າງການຮ່ວມມືເພື່ອດຶງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດ UXO ໃນລາວທີ່ໄດ້ກຳໜົດໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳແພງ ຢືນຢັນວ່າ
“ສຳລັບ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ອອສໂລ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ ເພື່ອບອກການຮ່ວມມືຈາກບັນດາປະເທດໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວດຳລົງຊີວິດ ແລະທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມປອດໄພຈາກລະເບີດຕົກຄ້າງນັ້ນມື້ນັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງຢ່າງໃດກໍຕາມລັດຖະບານກໍໄດ້ສູມທຸກກຳລັງແຮງເພື່ອກຳໜົດ ແລະເຊື່ອມສານເອົາວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ໄລຍະ.”
ໂດຍໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເຖິງ 45.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ຮວມເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ 9.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງແບ່ງເປັນ 1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສຳຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນວິຊາການໃນ 950 ບ້ານທີ່ແຂວງພາກໃຕ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ທັງຍັງໄດ້ສຳຫຼວດແບບວິ ຊາການໃນ 338 ບ້ານ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃຫ້ໝົດໄປຈາກເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະທີ່ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.”
ນອກຈາກນີ້ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ 4.5 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ສຳລັບນໍາໃຊ້ເພື່ອການສະຫຼວດ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃນເຂດ ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງພິນ, ເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ເມືອງນອງຢູ່ໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍການດຳເນີນງານສຳເລັດໃນປີ 2019 ສ່ວນການຊ່ວຍເຫຼືອອີກ 3 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ນັ້ນກໍນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃນເຂດ 94 ບ້ານທີ່ ເມືອງໜອງແຮດ ,ເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍນັບແຕ່ປີ 1995 ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ ຫຼາຍກວ່າ 135 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ຮວມເຖິງການຊ່ວຍ ເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຈາກລະເບີດ, ການໂຄສະນາອົບໂຮມ ເພື່ອການລະວັງອັນຕະລາຍຈາກລະ ເບີດ UXO ແລະອຸບປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ຢ່າງຄົບສຸດ ຊຶ່ງມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບໄພອັນຕະລາຍຈາກ UXO ຫຼຸດລົງຈາກ 119 ຄົນໃນປີ 2010 ເຫຼືອພຽງ 25 ຄົນເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2019.
ທັງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ເລີ້ມການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ ລະເບີດ UXO ນັບແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງສາມາດເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ 432 ກິໂລແມັດມົນທົນ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍ UXO ໄປຫຼາຍກວ່າ 1.56 ລ້ານໜ່ວຍ ແຕ່ກໍຄິດເປັນພຽງບໍ່ເຖິງ 2 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງຈຳນວນລະເບີດ UXO ທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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