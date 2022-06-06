ທາງການລາວໄດ້ເພີ່ມກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂົ້າປະຈຳການໃນ 7 ແຂວງທີ່ລວມເຖິງເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດ້ວຍ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 100 ເປີເຊັນເຕັມ.
ພົນຈັດຕະວາ ໜູໃບ ອິນທິສານ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່
ສ້າງຮາກຖານໃນສັງກັດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຖະແຫຼງວ່າເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 100 ເປີເຊັນເຕັມນັ້ນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຈັດສົ່ງກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄປປະຈຳການເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 7 ແຂວງທີ່ລວມເຖິງເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດ້ວຍ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນ 11 ກອງກຳລັງທີ່ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກຮູບແບບເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນສັງຄົມລາວ ລວມເຖິງການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນດ້ວຍການກວດກາທຸກການເຄື່ອນໄຫວໃນສັງຄົມລາວຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາ ໜູໃບ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຫັນເອົາກຳລັງລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງປະຈຳຢູ່ 6 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ ລວມທັງໝົດມີຢູ່ 11 ກອງລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານປະຈຳຈຸດຫຼໍ່ແຫຼມຕ່າງໆ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ກຳແໜ້ນການຄຸ້ມຄອງເໜັງຕີງ-ປ່ຽນແປງຂອງພົນລະເມືອງ ປະຕິບັດຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບ 3 ສ້າງ. ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ, ປົກປັກຮັກສາໄດ້ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ກຳໄດ້ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານ, ຈັດແບ່ງປະເພດເປົ້າໝາຍເພື່ອຄຸ້ມຄອງສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນໆ ເພື່ອຕີຖອຍຂະບວນການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ.”
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດ 2 ໜ້າທີ່ຄືການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຊຶ່ງຮັບຜິດຊອບໂດຍກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ດ້ວຍການກຳຈັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ຕໍ່ຕ້ານອຳນາດພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດ 7 ແຂວງເປົ້າໝາຍກໍຄືແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຍັງປາກົດມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມກຳລັງຕິດອາວຸດທີ່ເປັນການຕໍ່ຕ້ານອຳນາດພັກ-ລັດຢູ່ເລື້ອຍມາ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວລັດຖະບານລາວໄດ້ກຳນົດໃຫ້ງົບປະມານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນງົບປະມານທີ່ປິດລັບທັງຍັງບໍ່ຕ້ອງສະແດງລາຍລະອຽດການໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາອີກດ້ວຍ ເນື່ອງຈາກການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດັ່ງກ່າວຖືເປັນວຽກງານສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງຕ້ອງມີການປິດລັບ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງສະແດງລາຍງານຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ໜ່ວຍງານໃດ ນອກຈາກການສະແດງລາຍງານປິດລັບຕໍ່ພັກ-ລັດ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມກັນນີ້ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບກໍຍັງຖືເປັນບູລິມະສິດອັນດັບທີ 1 ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ໂດຍສະຖາບັນ Global Fire Power ໄດ້ຈັດລະດັບກຳລັງ ແລະ ອາ ວຸດຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວໃຫ້ຢູ່ອັນດັບ 121 ຈາກ 142 ປະເທດທົ່ວ ໂລກໃນປີ 2022 ມີກຳລັງທະຫານປະຈຳການ 75,000 ກວ່າຄົນ ເຮືອບິນທະ ຫານ 32 ລຳ, ລົດຖັງ ແລະ ລົດຫຸ້ມເກາະ 330 ຄັນ, ປືນໃຫຍ່ກັບລະບົບຕໍ່ສູ້ເຮືອບິນ 185 ເຄື່ອງ, ເຮືອລາດຕະເວນ 40 ລຳ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນງົບປະມານເກີນກວ່າ 82 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງລວມງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້ການປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນດ້ວຍກໍ່ຄືເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫຼືພະນັກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 65,000 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງເປັນກຳລັງສຳຄັນໃນການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດໃນ ລາວ ທີ່ເປັນຂະບວນການທີ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ.
ສ່ວນກອງທັບປະຊາຊົນລາວກໍໄດ້ປະຕິບັດການສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນບໍລະປັກຕໍ່ພັກລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຕະຫຼອດ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສ້າງຕັ້ງບ້ານປ້ອມໝັ້ນໄດ້ 717 ບ້ານ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມບ້ານສູ້ລົບຕິດລຽນໄດ້ 204 ກຸ່ມບ້ານທັງໄດ້ວາງກຳລັງທະຫານປະຈຳການຢູ່ 27 ຈຸດໃນ 190 ບ້ານ, 27 ເມືອງໃນເຂດ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ 8 ກອງພັນໃຫຍ່ເພື່ອຍົກລະດັບທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ແນວຄິດ ລວມເຖິງການຍົກລະດັບໂຮງຮຽນຂຶ້ນເປັນວິທະຍາຄານ 5 ແຫ່ງໃນ 5 ແຂວງເພື່ອການຝຶກແອບສິລະປະຍຸດ ແລະ ຍຸດທະວິທີໃນການປາບປາມການກໍ່ເຫດການບໍ່ສະ ຫງົບ ຊຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເມື່ອທ້າຍປີ 2021 ໂດຍແນໃສ່ການເພີ່ມລະດັບປະສິດທິພາບການປາບປາມອາຊະຍາກຳທຸກຮູບແບບຢູ່ຊາຍແດນລາວກັບເພື່ອນບ້ານ ທີ່ລວມເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ປາສະຈາກບັນຫາອາຊະຍາກຳໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
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