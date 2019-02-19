ຊາວລາວໃນປະເທດອາເຈັນຕິນາ ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ທີ່ວັດລາວ
ຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ໃນເມືອງໂປຊາດາສ ແຂວງມີໂຊເນສ ປະເທດອາເຈັນຕິນາ
ເມື່ອວັນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້.
ພະອາຈານສົມສັກ ອິນທະວິໄລ ທີ່ວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມ ໃນເມືອງໂປຊາດາສ
ກ່າວວ່າ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງຄົນລາວ ທີ່ປະເທດອາເຈັນຕິມາ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນ ໃນ
ກາງເດືອນກຸມພາ ຂອງທຸກໆປີ ຊຶ່ງພະອາຈານສົມສັກ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຕື່ມວ່າ:
ພະອາຈານສົມສັກຍັງເວົ້າວ່າ ປີນີ້ ມີຄົນມາຮ່ວມບໍ່ຫຼາຍເທົ່າກັບປີກາຍ ແລະອາດຈະເປັນ
ຍ້ອນໃນປີໜ້ານີ້ ທາງວັດລາວຣັດຕະນະຣັງສີຍາຣາມແຫ່ງ ເມືອງໂປຊາດາສ ຈະມີການ
ສະຫຼອງໃຫຍ່ ສົມໂພດພະພຸທຮູບ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຄົນມາຈາກຫຼາຍໆ ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ນອກຈາກ ສະຫະລັດແລ້ວ ກໍຍັງມີອີກຫຼາຍໆປະເທດ ເຊັ່ນຝຣັ່ງ ການາດາ ແລະ
ອອສເຕຣເລຍ ຮັບເອົາພວກອົບພະຍົບລາວທີ່ພາກັນຫຼົບໜີຈາກ ປະເທດໃນປີ 1975
ແລະ ນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີອີກຫຼາຍໆປະເທດ ທີ່ຄົນລາວ ບໍ່ ເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ມາກ່ອນ ໄດ້ອ້າ
ແຂນຕ້ອນຮັບອົບພະຍົບລາວ ແລະນຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍແມ່ນປະເທດອາເຈັນຕີນາ.
ຊາວລາວຈຸດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງອົບພະຍົບອິນໂດຈີນ ທີ່ອາເຈັນຕິນາ ໄດ້ຮັບເອົາ
ແລະອີງຕາມການບອກເລົ່າ ຂອງອົບພະຍົບແລ້ວ ຊາວລາວໄດ້ເລີ້ມທະຍອຍໄປເຖິງ
ນະຄອນຫຼວງ ບູແອນົສ ແອເຣັສ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 1980 ແລະ 2 ອາທິດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ຊາວລາວສ່ວນນຶ່ງກໍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເມືອງໂປຊາດາສ ໃນແຂວງມີໂຊເນັສ ຊຶ່ງເປັນແຂວງ
ທີ່ມີຊາຍແດນ ຕິດກັບປະເທດປາຣາໄກວ ແລະບຣາຊີລ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍໄດ້ສ້າງ
ນິຄົມຄົນລາວຂຶ້ນ ແລະກໍໄດ້ຕັ້ງວັດລາວ ຣັດຕະນະຣັງສີຍາມຣາມ ທີ່ນັ້ນ.
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