ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສົນໃຈຢາກປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ຮັດແໜ້ນຂຶ້ນ ບັນດາຜູ້ນຳປະຊາຄົມ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ນັກການເມືອງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວແລະມົ້ງໃນລັດມິນເນໂຊຕາເມື່ອ ມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນພະນະທ່ານ ປ.ອ. ປີເຕີ ເຮມອນ (Peter Haymond), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດປະຈຳລາວ ໄປຢ້ຽມຢາມແລະພົບປະກັບເຂົາເຈົ້າ ທີ່ບ້ານພັກຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຄາວລີ ວາງ ເຮີ (Kaohly Vang Her) ປະຈຳລັດມິນເນໂຊຕາ.
ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນາງຄາວລີເອງແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ໃນເລື້ອງໝູນໃຊ້ການນຳພາຂອງພວກຜູ້ນຳເຫລົ່ານີ້ເພື່ອເສີມ ສ້າງສາຍພົວພັນຂອງປະຊາຊົນໃນສອງຊາດ. ທ່ານນາງບອກວ່າ:
“ຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ດຽວນີ້ ພວກເຮົາມີຜູ້ນຳທີ່ເປັນຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ແລະມົ້ງທີ່ກຳຕຳແໜ່ງສູງ ຢູ່ໃນອຳນາດການປົກຄອງຂອງລັດ, ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນບໍລິສັດ ແລະອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ສະນັ້ນພວກເຮົາຢາກຈະໃຊ້ການນໍາພານີ້ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນ ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະຄວາມສໍາພັນທີ່ດີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ແລະອາເມຣິກາ ແລະປະຊາຄົມມົ້ງແລະລາວຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ທີ່ນີ້ໃນອາເມຣິກາ ກັບປະຊາຊົນໃນລາວ.”
ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານນີ້ມີບັນດາຜູ້ນຳ 14 ຄົນ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກບັນຫາການສຶກສາ, ການຄ້າ, ເລື້ອງເນລະເທດຄົນກັບໄປລາວ ແລະບັນຫາອື່ນໆ ຂຶ້ນມາສົນທະນາກັບທ່ານ ປ.ອ. ເຮມອນ ໃນງານຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ທີ່ທ່ານນາງຄາວລີ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຮ່ວມກັນ ກັບທ່ານນາງສຸດສະດາ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານພາພາຢາ ເປີຕີດ (Papaya Petite) ໃນລັດມິນເນໂຊຕາ.
ທ່ານນາງຄາວລີກ່າວອີກວ່າ ນີ້ເປັນພຽງຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີການພົບປະສົນທະນາກັນ ແບບນີ້ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ນຳປະຊາຄົມລາວ ແລະມົ້ງ ກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳລາວ ຊຶ່ງທ່ານເອງກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບຟັງຄວາມຄິດລິເລີ້ມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ. ຫລັງການພົບປະຄັ້ງທຳອິດນີ້ແລ້ວ ທ່ານນາງຄາງລີ ບອກວ່າຍັງຈະມີການພົບປະສົນທະນາເຖິງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ອີກກັບທ່ານເຮມອນ ເພື່ອໃຫ້ມັນເກີດຜົນ. ຈາກນັ້ນ ໃນຂັ້ນຕອນ ຖ້າເງື່ອນໄຂອຳນວຍໃຫ້ ຕໍ່ໄປທ່ານນາງກໍຈະພິຈາລະນາຂຶ້ນແຜນພົວພັນ ກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ ອີກດ້ວຍ.
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