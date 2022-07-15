ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປສັກຢາບູສເຕີ ຫຼື ເຂັມເພີ່ມເພື່ອກັນ ໂຄວິດ-19, ໃນຂະນະທີ່ໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ BA.5 ກຳລັງເຮັດໃຫ້ຄົນຕິດເຊື້ອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ແມ່ຍິງລາວທີ່ອາໄສຢູ່ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ຜູ້ທີ່ມີແຜນຈະໄປສັກຢາບູສເຕີໃນໄວໆນີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອລາວວ່າ, “ເອື້ອຍຈະໄປສັກຢາບູສເຕີໄວໆນີ້ແຫຼະ ເພາະວ່າຢ້ານຕິດໂຄວິດແຮງ. ໝູ່ຂອງເອື້ອຍຫຼາຍຄອບຄົວກະພາກັນຕິດ. ໄດ້ຍິນເຂົາປະກາດໃນຂ່າວວ່າ ຊິມີວັກຊີນກັນໂອໄມຄຣອນໂດຍສະເພາະອອກມາໃນລະດູໃບໄມ່ຫຼົ່ນນີ້ ແຕ່ເອື້ອຍບໍ່ຢາກຖ້າຮອດພຸ້ນ. ຊິໄປສັກໂຕທີ່ເພິ່ນມີນີ້ກ່ອນ ບາດແລ້ວຈຶ່ງວ່າກັນໃໝ່ ເອື້ອຍຄິດວ່າມັນຄົງຊິບໍ່ຕ່າງຫຍັງຫຼາຍ, ຄັນຊິວ່າລະກະປ້ອງກັນໂຕໄວ້ກ່ອນເນາະ.”
ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 50 ປີມີອັດຕາຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ສູງກວ່າກຸ່ມອາຍຸອື່ນໆ ເມື່ອທ້າຍເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ດີກວ່າໝູ່ແມ່ນໃສ່ໜ້າກາກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດໂລ່ງ.
ຢາວັກຊີນ ແລະ ເຂັມບູສເຕີຕ່າງໆຈະ ໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ແຂງແກ່ນຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫຼື ຫ້ອງມໍລະສຸມ. ເຂັມບູສເຕີນຶ່ງຈະມີປະສິດທິພາບຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ 18 ຫາ 64 ປີເຖິງ 84 ເປີເຊັນ ແລະ ຈະຕົກລົງມາປະມານ 53.6 ເປີເຊັນຫຼັງຈາກ 4 ເດືອນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ ຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ.
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