ຄວາມຮູ້ສຶກຖືກຈໍາແນກຜິວພັນຂອງ ຄອບຄົວ ຍ.ນ. ສະໝອນ ໃນຕອນຍ້າຍໄປ ຢູ່ໃນຄຸ້ມຄົນຜິວຂາວໃນລັດ ແຄນຊັສໃໝ່ໆ

ໂດຍເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານ ຜິວພັນ ແລະຍຸຕິການກະທໍາຮຸນແຮງຂອງຕໍາຫລວດຢູ່ຫລາຍຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ມີການສົ່ງ ຫລືມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງ ລັດຖະບານກາງໄປປາບການຈາລະຈົນຢູ່ນັ້ນ ກໍມີການເດີນຂະບວນ ປະທ້ວງ ຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງ ພ້ອມທັງເຈົ້າເມືອງໃນບາງທ້ອງຖິ່ນກໍ ເຂົ້າຮ່ວມນໍາດ້ວຍ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງວີໂອເອລາວ ກໍໄດ້ສໍາພາດຍານາງ ສະໝອນ, ແມ່ຍິງລາວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງພ້ອມກັບສາມີ ຜູ້ທີ່ມີບົດບາດແລະຖານະດີໃນສັງຄົມ ເພາະນອກຈາກເຮັດການແບບຖາວອນແລ້ວ ທັງສາມີແລະພັນລະຍາ ກໍຍັງເປັນນັກພັດທະນາທີ່ດິນປຸກບ້ານປຸກເຮືອນຂາຍ ແລະທັງຍັງມີອາຊີບຢ່າງອື່ນອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງມີຄວາມສາມາດໄປປຸກເຮືອນຢູ່ໃນຈອນສັນຄາວຕີ, ເມືອງແຄນຊັສທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບບ່ອນມີການປະທ້ວງນັ້ນ. ເມື່ອທຽບໃສ່ກັນລະຫວ່າງຊາວອາເມຣິກັນຜິວດໍາຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຄົນຕົ້ນຕໍ ທີ່ເຫັນວ່າຕົນໄດ້ຖືກ ແບ່ງແຍກຜິວພັນນັ້ນ ກັບຄົນຜິວຂາວທີ່ເປັນກຸ່ມຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນສະຫະລັດ ແລະໃນຄຸ້ມທີ່ຍານາງອາໄສຢູ່ນັ້ນແລ້ວ ຍານາງສະໝອນ ກໍໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:
ຍານາງ ບອກອີກວ່າເມື່ອເຫັນຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ຫລື ເຊື້ອສາຍເອເຊຍກຸ່ມອື່ນໆ ໄປອາໄສຢູ່ໃນຄຸ້ມທີ່ມີຊາວອາເມຣິກັນຜິວຂາວ ເປັນກຸ່ມຄົນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ບາງຄົນກໍ ຄິດວ່າຄົນລາວ ຫລືຄົນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ໂດຍລວມແລ້ວ ຄົງຈະບໍ່ມີຖານະທຶນຮອນສູງພໍທີ່ຈະໄປຊື້ເຮືອນຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ນັ້ນໄດ້ ແລະຖ້າມີເງິນພໍ ກໍອາດຄິດວ່າ ມີແຫລ່ງລາຍຮັບແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ ຊຶ່ງຍານາງຍົກຕົວ ຢ່າງເຫດການຕອນທີ່ຍານາງໄປປຸກເຮືອນຫຼັງໃໝ່ ຢູ່ໃນຄຸ້ມທີ່ ຍານາງອາໄສຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເມື່ອ 20 ປີກ່ອນນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:
ການປະທ້ວງເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການກະທໍາຮຸນແຮງຂອງຕໍາຫລວດ ຍັງດໍາ ເນີນໄປຢູ່ເລື້ອຍມາຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງສະຫະລັດຢູ່ ຫລັງຈາກການເສຍຊີວິດ ຂອງທ້າວ ຈອດຈ໌ ຟລອຍດ໌, ຊາຍຜິວດໍາຢູ່ໃນເມືອງມິນເນອາໂປລິສ, ລັດມີເນ ໂຊຕາ ໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ. ດັ່ງທີ່ວີໂອເອພະແນກລາວໄດ້ນຳສະເໜີໄປໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເມື່ອໄລຍະກາງເດືອນນີ້ ກໍມີການປະທ້ວງສືບຕໍ່ມາ ເພື່ອຄັດຄ້ານການທີ່ທາງລັດຖະບານກາງໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ຂອງຕົນໄປຍັງເມືອງ ແຄນຊັສ ຫລື ແຄນຊັສຊີຕີທີ່ເປັນເຂດຂຶ້ນກັບລັດມິສຊູຣີ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການຈັບກຸມພວກປະທ້ວງ 200 ຄົນ ທີ່ກະທໍາຢ່າງຮຸນແຮງເພື່ອ ຕໍ່ຕ້ານການປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ລັດຖະບານ ກໍຍັງຈະສົ່ງ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ໃນຈໍານວນປະມານ 200 ຄົນ ໄປຍັງ ຊິຄາໂກ ຊຶ່ງເປັນ ຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນເຂດຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຕົວເມືອງໃຫຍ່ອື່ນອີກໃນຈໍານວນເທົ່າກັນນີ້.
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