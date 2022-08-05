ເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາສິດທິໃນເຂົ້າຫາການເຮັດແທ້ງລູກຂອງແມ່ຍິງໃນລັດ ແຄນຊັສ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄັດຄ້ານຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດແທ້ງລູກ.
ການຄາດການນັບຄະແນນສຽງຂອງອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ປ່ອນບັດໄດ້ເລືອກເອົາ ບໍ່ ຫຼື ຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ 58.8 ເປີເຊັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແມ່ນ 41.2 ເປີເຊັນ.
ແມ່ຍິງລາວຜູ້ທີ່ມີຄວາມດີໃຈກັບຜົນການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພາສາລາວວ່າ “ຂະນ້ອຍຢາກເວົ້າວ່າແມ່ຍິງທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະເຮັດແທ້ງລູກ. ມັນເປັນສິດພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຕັດສິນວ່າ ເຮົາຄວນປະຕິບັດກັບຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາແນວໃດ. ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແທ້ງລູກຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດແມ່ຍິງເປັນອັນຕະລາຍ ຖ້າເກີດສະຖານະການທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດໃນຂະນະຖືພາ. ຂະນ້ອຍພູມໃຈຫຼາຍ ແລະ ດີໃຈຫຼາຍທີ່ຄົນຈຳນວນຫຼາຍອອກມາປ່ອນບັດຄັດຄ້ານ.”
ສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງປະກອບມີຜູ້ພິພາກສາຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນສານນັ້ນ ໄດ້ຕ່າວປີ້ນຄະດີ ໂຣ ພັບກັບ ເວດ, ທີ່ມອບສິດໃນການເຮັດແທ້ງລູກ, ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ. ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ອອກມາຄັດຄ້ານການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ.
ການແທ້ງລູກປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຜິດກົດໝາຍໃນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ລັດ ແລະ 15 ລັດແມ່ນຖືກກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.