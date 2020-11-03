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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວລາວ-ອາເມຣິກັນ ໃຊ້ບັນຫາເສດຖະກິດ ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການເລືອກເອົາປະທາ ນາທິບໍດີ ແຕ່ເບິ່ງຈາກມຸມມອງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

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ຂະນະທີ່ຊາວອາເມຣິກັນທົ່ວປະເທດ ໄປລົງຄະແນນສຽງໃນມື້ນີ້ເພື່ອເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຢູ່ນີ້ ກໍມີຜູ້ອະວຸໂສລາວ-ອາເມຣິກັນສອງທ່ານໃນເມີຟຣິສໂບໂຣ (Murfrees- boro) ລັດເທັນເນັສຊີ ໄດ້ໄປລົງຄະແນນສຽງເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງ ເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ແລະຜົນງານເບື້ອງຫລັງຂອງຜູ້ສະ ໝັກເລືອກຕັ້ງທັງສອງຄົນເຊັ່ນກັນ ແຕ່ວ່າ ກັບເບິ່ງຈາກມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ທ່ານຈັນໂທ ສຸຣິໂຍ, ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ແລະເລືອກເອົາອະດີດຮອງ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນການເລືອກຕັ້ງຊຸດນີ້ກ່າວວ່າ:

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ສຽງທ່ານຈັນໂທໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການເລືອກເອົາທ່ານ ໄບເດັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສ່ວນທ່ານຄໍາດີ ມັດທະວົງ ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງດຽວກັນນັ້ນ ກໍມັກນະໂຍບາຍເສດຖະ ກິດ ແລະມີຄວາມຊື່ນຊົມຕໍ່ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາໃນການບໍລິຫານປະເທດ ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ເບິ່ງໃນມຸມມອງຕ່າງກັນ ຊຶ່ງທ່ານຍົກໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້:

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ສຽງທ່ານຄໍາດີ ກ່ຽວກັບການເລືອກເອົາທ່ານທຣໍາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລັດເທັນແນັສຊີມີປະຊາຊົນ ທີ່ມີສິດປ່ອນບັດຢູ່ປະມານ 5 ລ້ານຄົນນັ້ນ, ຕາມ ປົກກະຕິແລ້ວນັບແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົ້ນມາຖືວ່າ ເປັນລັດທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບພັກຣີພັບບລິກັນ ເພາະຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນລັດທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ແຫ່ງນັ້ນເລີຍ.

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