ມີນັກກິລາລ້ອຍນ້ຳ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ສີ່ຄົນກໍກຳລັງຝຶກຊ້ອມຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ເພື່ອຈະໄປແຂ່ງຂັນໃນ SEA Games ຕາງໜ້າໃຫ້ ສປປ ລາວ ນຶ່ງໃນນັກລອຍນ້ຳ ກໍຄື ນາງແອນເຈີລິນາ ແມັສຊີນາ ຊຶ່ງນາງໄດ້ຜ່ານການແຂ່ງຂັນລອຍນ້ຳລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລທົ່ວສະຫະລັດມາແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈອນ ແມັສຊີນາ ຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ວີໂອເອຟັງ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:
"ລູກສາວຂອງຂ້ອຍ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກລອຍນ້ຳດີເດັ່ນ ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກຊ້ອມເປັນນັກກິລາໂອລິມປິກຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອນາງມີອາຍຸ 16 ປີ.”
ອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ການແຂ່ງຂັນກິລາ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື SEA Games ກໍຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2023 ຢູ່ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງພະນົມເປັນຂອງກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງບັນດານັກກິລາຂອງແຕ່ລະປະເທດກຳລັງກຽມພ້ອມຢ່າງຫ້າວຫັນທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນເພື່ອນຳເອົາຫຼຽນໃດຫຼຽນນຶ່ງມາໃຫ້ປະ ເທດຊາດຂອງຕົນ.
ທ່ານບອກວີໂອເອອີກວ່າ ກຸ່ມນັກລອຍນ້ຳສີ່ຄົນນີ້ ເປັນນັກລອຍນ້ຳລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນມາໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີເຄິ່ງ ທີ່ລວມມີ ນາງອາຣີອານາ ແລະ ນາງອາສຣີດ ເດີກສແວກເກີ ພ້ອມດ້ວຍ ທ້າວສະຕີບເວັນ ອິນສີຊຽງໄໝ່ ພວກເຂົາຈະລົງແຂ່ງຂັນ ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງນີ້.