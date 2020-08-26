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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ມີຄວາມເຫັນຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບຜູ້ສະໝັກ ເປັນປະທານາທິບໍດີ

ຫ້ອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດພັກຣີພັບບລິກກັນ ທີ່ເມືອງຊາລັອດ ຢູ່ທີ່ ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ເລ່ີ່້ມເປີດມື້ທຳອິດ ວັນຈັນ ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2020.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນຈັນທີ 24 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານ
ມານີ້ ເພື່ອສະເໜີເອົາປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໃຫ້ເປັນຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ
ຕາງໜ້າຂອງພັກອີກນຶ່ງສະໄໝ. ວີໂອເອ ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງສະມາຊິກສັງຄົມລາວ ທີ່ເປັນ
ຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ແລະມີສິດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຢາກຊາບເຖິງການ
ໃຊ້ສິດຂອງເຂົາ ເຈົ້າວ່າ ຈະປ່ອນເອົາຄົນໃດ ແລະດ້ວຍເຫດຜົນອັນໃດ ຊຶ່ງທ່ານຊັນນີ
ດາວ- ເດັ່ນ ຢູລັດເທັກຊັສ ທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ
ຂອງທ່ານ ສູ່ວີໂອເອດັ່ງນີ້

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ເຊີນຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ທ່ານຊັນນີ ດາວເດັ່ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສ່ວນຍານາງສີອຳພອນ ຫຼວງລາດ ສະຕີລາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ທີ່ລັດນິວຢອກ ທີ່ສະໜັບສະ
ໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບການທີ່ຈະປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ:

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ເຊີນຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ຍານາງສີອຳພອນ ຫຼວງລາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ ແລະ
ບັດນີ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ໄດ້ຊາບຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວວ່າ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພັກຣີພັບ
ບລິກັນ ແລະຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ສະໝັກເປັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດນັ້ນແມ່ນໃຜ
ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນຕັດສິນໃຈປ່ອນ ບັດລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນທີ 3 ເດືອນພະຈິກ
2020 ຈະມາເຖິງນີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

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