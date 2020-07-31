ຄົນລາວອາເມຣິກັນ ເຮັດວຽກໃນໂຮງໝໍ ຢູ່ລັດຟລໍຣິດາ ເປັນຊ່ຽວຊານໃນການຖ່າຍພາບລັງສີ ເພື່ອຊ່ອຍທ່ານໝໍ ວິນິໄສພະຍາດໂຄວິດ

ໃນຂະນະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກຳລັງລະບາດຢ່າງໜັກຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດຢູ່ນີ້, ລັດຟລໍຣິດາກໍເປັນລັດນຶ່ງທີ່ມີການຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວເພີ້ມສູງຂຶ້ນນັບມື້ ແລະຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດນີ້ ກໍເພີ້ມຂຶ້ນຕາມໆກັນ. ວີໂອເອລາວ ໄດ້ສຳພາດກັບຄົນລາວອາເມຣິກັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງຟອດມາຍເອີ ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງລັດຟລໍຣິດາ ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ເລົ່າເຖິງປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເພິ່ນ ສູ່ວີໂອເອລາວຟັງວ່າ:
ບັນດາພະນັກງານແພດທັງຫຼາຍ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນພະນັກງານຈຳເປັນທັງນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ດັ່ງນັ້ນ ພວກພະນັກງານແພດຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິໃນແຕ່ລະວັນ. ທ່ານນາງໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງກ່ຽວກັບບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງເພິ່ນເປັນພາອັງກິດວ່າ ເພິ່ນເປັນ “ພະນັກງານແພດຊ່ຽວຊານດ້ານການຖ່າຍພາບລັງສີພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເພື່ອຊ່ອຍທ່ານໝໍໃນການວິນິດໄສພະຍາດຂອງຄົນເປັນໂຄວິດ ດ້ວຍການຖ່າຍພາບລັງສີ” ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ອະທິບາຍຕື່ມເປັນພາສາລາວດັ່ງນີ້:
ສະນັ້ນອາການເລືອດກ້າມໃນເສັ້ນເລືອດຢູ່ປອດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດນັ້ນ ຈະພາໃຫ້ຄົນປ່ວຍຫາຍໃຈຫອບ ຫຼືຫາຍໃຈຝືດ ແລະຖ້າບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ຫຼືພູມຕ້ານທານຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ໃນທີ່ສຸດຜູ້ປ່ວຍກໍຈະເສຍຊີວິດໄປ.
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