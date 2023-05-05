ປະຊາຊົນມີຄວາມຄິດໃນແງ່ບວກ ຕໍ່ທ່ານ ໄບເດັນ ຫຼັງຈາກການປະກາດລົງແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງຂອງທ່ານ

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2024 ນີ້ອາດຈະເປັນການແຂ່ງຂັນອີກຄັ້ງລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງອີກຄັ້ງເມື່ອວັນທີ 25 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ໄບເດັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸສູງທີສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງທ່ານຢູ່.
ທ່ານ ປີເຕີ ຈາກລັດນິວຢອກໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີວ່າ “ທ່ານ ໄບເດັນ ເຖິງແມ່ນຈະເຖົ້າຫຼາຍແຕ່ລາວກໍຍັງມີຄວາມສາມາດສູງຢູ່ ແລະ ລາວກໍມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກວ່າທ່ານ ທຣຳ ຫຼາຍ. ແຕ່ອ້າຍຄິດວ່າທ່ານ ທຣຳ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນຍ້ອນບັນຫາທາງກົດໝາຍຂອງລາວ.”
ລາວໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າການເລືອກຕັ້ງປີ 2024 ທ່ານ ໄບເດັນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະໄດ້ຊະນະອີກ ຖ້າຄູ່ແຂ່ງຂັນແມ່ນທ່ານ ທຣຳ, ຍ້ອນການກໍ່ຈະລາຈົນຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021 ແລະ ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃນທາງທີ່ຜິດຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ, ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງບໍ່ດີຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ.