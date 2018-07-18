ຄົນ ລາວ ໃນ ສະຫະລັດ ສະແດງ ປະຕິກິລິຍາ ຕໍ່ການເຂົ້າຂ້າງ ຣັດເຊຍ ຂອງທ່ານ ທຣຳ

ການກ່າວໂຈມຕີພັນທະມິດ ແລະ ເຂົ້າຂ້າງ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງ ໃນການ
ເລືອກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຳ ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ ໂດຍບັນດານັກການ
ເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ.
ຫຼາຍໆຄົນໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນຄູ່ປໍລະປັກຂອງ ສະຫະລັດ ຕະຫຼອດມາ, ແລະ
ການທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ຈະປະຖິ້ມພັນທະມິດ ແລະ ຫັນໄປເຂົ້າຂ້າງ ຣັດເຊຍ
ໃນຕອນນີ້ນັ້ນ ແມ່ນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອໃຈວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະຊື່
ສັດ ແລະ ຈົງຮັກພັກດີກັບ ສະຫະລັດ ຄືກັບພັນທະພິດຂອງຕົນ.
ທ່ານ ທອງວັນ ຄົນ ລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ມີຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຕໍ່
ການກະທຳຂອງທ່ານ ທຣຳ ວ່າ “ເລື່ອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເພິ່ນໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດຫັ້ນກະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍດີປານໃດສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ເພາະວ່າມັນເປັນຂ່າວ
ຮ້າຍສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າລາວເວົ້າ, ຄວາມເວົ້າຂອງທ່ານປະທາ
ນາທິບໍດີ ມັນກະບໍ່ສົມມາສົມຄວນປານໃດ ເພາະສະນັ້ນຢາກຕ້ອງຕິໜ້ອຍນຶ່ງ.”
ທ່ານທອງວັນເວົ້າຕື່ມວ່າການກະທຳຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ເປັນການເອົາໃຈໂຕ
ເອງໂພດ, ບໍ່ຄຶດເຫັນປະຊາຊົນສ່ວນລວມ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍມີຄວາມຄິດ
ຄວາມເຫັນດ້ານນຶ່ງວ່າ ຂໍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີນີ້ ຕັດສິນໃຈວ່າຈະເອົາທາງໃດກັນແທ້,
ຈະເຮັດແນວໃດກັນແທ້ ແລ້ວມາພິຈານາກັນໃໝ່.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຂົ້າຂ້າງຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຝ່າຍ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ
ປູຕິນ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ
“ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນ ຣັດເຊຍ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າບໍ່ມີເຫດ
ຜົນອັນໃດ ເປັນຫຍັງມັນຄວນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ,” ເຊິ່ງເປັນການຂັດ ກັບບັນດາອົງການສືບລັບ
ທີ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ອອກມາສະຫຼຸບວ່າ ຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ແຊກ
ແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2016.
ນອກຈາກທ່ານ ທຣຳ ຈະຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກແລ້ວ, ກໍຍັງມີຜູ້ທີ່ມີແນວຄິດໃນແງ່ບວກ
ກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດຂອງທ່ານ ທຣຳ, ເຊິ່ງທ່ານ ໄພວັນ ຄົນ ລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ
ອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ “ການທີ່ທ່ານ ທຣຳ ເຂົ້າຂ້າງ ແລະ ເປັນມິດກັບ ຣັດເຊຍ ຫຼາຍ
ຂຶ້ນນັ້ນ, ອາດມີຫຼາຍກໍລະນີເຊັ່ນ ຜູກສາຍສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດ
ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າ ອາເມຣິກາ ຈະຢ້ານ ຫຼື ອ່ອນກຳລັງ ຊິໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ຣັດເຊຍ. ສະຫະລັດ ເປັນປະເທດອັນດັບນຶ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນມາ, ແລະ ມີມະນຸດສະທຳທົ່ວ
ໂລກ ປະເທດໃດຕົກທຸກໄດ້ຍາກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ສະຫະລັດ ກໍມີການຊ່ວຍ
ເຫຼືອແລະຊຸກຍູ້ຕະຫຼອດມາ. ໃນຄວາມເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຍຸກນີ້ເປັນຍຸກພັດທະນາ
ແລະ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ເສດຖະກິດ ທົ່ວໂລກຕ້ອງການຄວາມສະຫງົບ, ຕ້ອງ
ການເປັນມິດທີ່ດີລະຫວ່າງ ແຕ່ລະປະເທດ ການທີ່ ທຣຳ ໄປເຂົ້າຂ້າງເປັນມິດກັບ ຣັດ
ເຊຍ ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈນຳ ທີ່ເຫັນສາຍສຳພັນທີ່ດີຕໍ່ກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.”
ຫຼັງຈາກການກ່າວເຂົ້າຂ້າງ ຣັດເຊຍ ຂອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີ
ພັບບລີກັນຫຼາຍທ່ານ ກໍໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ທ່ານ ທຣຳ,
ເຊິ່ງຫຼາຍທ່ານເຫັນວ່າ ເປັນການປະຕິ ບັດງານ ທີ່ໜ້າອັບອາຍຂາຍໜ້າທີ່ສຸດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ເທົ່າທີ່ເຄີຍມີ ໃນຄວາມຊົງຈຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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