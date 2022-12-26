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ວັນຈັນ, 26 ທັນວາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄົນ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຄິດ​ວ່າການສະ​ເໜີ ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີຕໍ່ ທ່ານທ​ຣຳ​ ເປັນການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າຢູ່ ສ​ຫລ ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຢູ່​ເໜືອ​ກົດ​ໝາຍ

  • ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ສິມ​ມາ​ລາ
ພາບ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸດ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ມັງ​ກອນ 2021, ​ວັນ​ທີ 19 ທັນ​ວາ, 2022 ຊຶ່ງ​ສະ​ເໜີໃຫ້ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີຕໍ່​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ມັງ​ກອນ 2021, ເມື່ອອາ​ທິດ​ແລ້​ວນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ສຸດ​ທ້າຍ ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ ທີ່​ຍາວ 845 ໜ້າ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ວ່າ​ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ກົງ​ໂດຍມາ​ຈາກ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະໄດ້​ສະ​ເໜີໃຫ້ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ການຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີຕໍ່​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້. ນີ້​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ມີ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຕໍ່​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍດີ ຊຶ່ງຫລາຍ​ຄົນ​ຄິດ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ດັ່ງນາງ​ເອັມ​ມີ ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ນຳປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລັດ​ຈໍ​ເຈຍທີ່​ມີການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນສົ່ງ​ເສີມນັກ​ການ​ເມືອງ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ເອ​ເຊຍ​ໃຫ້ມີ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ການ​ເມືອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ຄຳ​ເຫັ​ນ​ວ່າ:

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ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງນາງ​ເອັມ​ມີກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ດຳ​ເນິນ​ຄະ​ດີ​ຕໍ່​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ນາງ​ເອັມ​ມີ ແລະ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຄິດ​ວ່າການ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ອັນ​ດີ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ໂລກ​ຮູ້​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປັນ​ປະ​ເທດທີ່​ມີ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຫລືປົກ​ຄອງ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ບົດ​ກົດ​ໝາຍແທ້ ແຕ່​ໃນ​ມຸ​ມມອງ​ຂອງຫລາຍ​ຄົນໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ພວກ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ະ​ໜູນ​ທ່ານທ​ຣຳຄິດ​ວ່າ​ການ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນແມ່ນມີ​ເຫດ​ຜົນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ. ສ່ວນທ່ານທ​ຣຳນັ້ນ ໄດ້ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມາ​ຕະ​ຫລອດ ແລະໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ຢືນ​ຢັດຢ່າງບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງວ່າ “ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ 2020 ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ລັກ​ໄປ​ຈາກ​ທ່ານ. ​ແລະກໍ​ມີນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ບາງ​ຄົນຄິດ​ວ່າ ການ​ເຮັດ​ແນວນີ້ອາດຈະ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແຕກ​ແຍກ​ກັນຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໝູ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ.

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