ນາຍຄູຊັ້ນອະນຸບານ ຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ກ່າວວ່າ ນາຍຄູຄວນສັກຢາວັກຊີນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະພວກນັກຮຽນ

ໃນຂະນະທີ່ສົກຮຽນປີ 2021 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນກາງເດືອນກໍລະກົດຜານມານີ້ ໃນລັດມິຊິແກັນ ບັນດາໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ ກໍກຳລັງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບສົກຮຽນປີ 2021 ຫາ 2022 ວ່າ ຈະໃຫ້ພວກນັກຮຽນຈາກຊັ້ນອະນຸບານຈົນເຖິງມັດທະຍົມປາຍ ກັບຄືນໄປຮ່ຳຮຽນໃນໂຮງຮຽນຫຼືບໍ່ ທ່າມກາງການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ກໍຄືແດລຕາ ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢ່າງໜັກ ໃນລັດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດຢູ່. ບັນດາໂຮງຮຽນໃນລັດມິຊິແກັນກໍໄດ້ສິດສອນພວກນັກຮຽນທັງຫຼາຍຢູ່ທາງໄກ ຫຼື remotely ສໍາລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຕ້ອງການເລືອກຢາກໃຫ້ລູກຂອງພວກເຂົາຮຽນຢູ່ບ້ານ ແລະອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຢາກສົ່ງລູກເຕົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ກໍສາມາດເລືອກໄດ້ເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ດີນາ ໄພຣສ໌ ຜູ້ເປັນນາຍຄູສອນຊັ້ນອະນຸບານ ໃນລັດມິຊິກແກັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອລາວ.
ທ່ານນາງໄດ້ສອນລູກສິດນ້ອຍທັງຫຼາຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:
“ຂ້ອຍສອນຊັ້ນອະນຸບານ ອາຍຸ 5 ຫຼື 6 ປີ ອັນນີ້ຂ້ອຍສອນມາໄດ້ 17 ປີແລ້ວ ຢູ່ລັດມິຊິແກັນ ຂ້ອຍສອນເຂົາອ່ານແລະຂຽນໜັງສື ກັບຮຽນເລກຄືກັນ.”
ທ່ານນາງດີນາ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງຟາຍເຊີ (Pfizer) ແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ຂອງຟາຍເຊີ (Pfizer) ແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງສືບຕໍ່ສອນນັກຮຽນອະນຸບານຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ສ່ວນລູກສາວກົກທີ່ຫາກໍອາຍຸຄົບ 12 ປີ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ກໍໄດ້ສັກຢາວັກຊີນເຊັ່ນກັນ. ທ່ານນາງໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວ່າ ພວກນາຍຄູຄວນສັກຢາວັກຊີນຫຼືບໍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ວາງຂໍ້ກຳນົດຕ້ອງໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກໍຕາມ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:
“ໃນທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ພວກນາຍຄູຄວນສັກຢາວັກຊີນ ເພາະວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບພວກເດັກນ້ອຍ ແລະພວກເຮົາກໍນຳເອົາເຊື້ອພະ ຍາດມາສູ່ພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາກໍນຳເອົາເຊື້ອພະຍາດ ຫຼືໄວຣັສຈາກບ້ານເຂົາ ມາຕິດໃສ່ພວກເຮົາ ສະນັ້ນແລ້ວ ໃນສອງດ້ານ ມັນກໍຈະປ້ອງກັນທັງພວກເຮົາແລະພວກເດັກນ້ອຍທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງແຍງສິດສອນ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກທັງສອງພັກການມເມືອງກໍກຳລັງໂຕ້ຖຽງກັນວ່າ ບັນດານາຍຄູທັງຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດຄວນຕ້ອງໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ກ່ອນທີ່ສົກຮຽນປີ 2021-2022 ຈະເປີດຂຶ້ນໃນກາງເດືອນສິງຫາ ນີ້ ຫຼືບໍ່.
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