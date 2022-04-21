ຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຟື້ນຟູລາວ ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຟື້ນຕົວຈາກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ໃນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນີ້ ນັກລົງທຶນເຊື້ອສາຍລາວຈາກສະຫະລັດ ກໍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຫລື MOU ກັບລັດຖະບານລາວ ໃນວັນທີ 18 ເມສາຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ມີ 6 ໂຄງການ ຄື ໂຮງງານຫລອມຄຳ, ທະນາຄານຄຳ, ໂຮງງານແຜງຜະລິດພະລັງງານ ຈາກແສງຕາເວັນ, ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳມັນຖົ່ວເຫລືອງລວມທັງການປູກຖົ່ວເຫລືອງ, ການສຳຫລວດແຮ່ຄຳພ້ອມກັບແຮ່ທາດອື່ນໆ, ແລະໂຮງງານຜະລິດເຈ້ຍຈາກເສດເຈຍທີ່ເອົາມາໝູນໃຊ້ໃໝ່. ທ່ານວຽງໄຊ ວິໄລກຸນ, ປະທານບໍລິສັດບໍ່ຄຳສາກົນວິໄລກຸນ ຫລື Wilaikul International Gold Mines Co. Ltd. ທີ່ເປັນຜູ້ເຊັນ MOU ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ ສອງໂຄງການທີ່ຈະເລີ້ມການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນເວລານີ້ ກໍຄືໂຮງງານຫລອມຄຳ ແລະທະນາຄານຄຳ ທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງທ່ານເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຢູ່ໃນການສຳພາດກັບວີໂອວ່າ:
ບໍລິສັດບໍ່ຄຳສາກົນວິໄລກຸນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ລາວຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ແລະໄດ້ດຳເນີນການສຳຫລວດມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ. ປັດຈຸບັນກຳລັງຈະຍື່ນໃບສະເໜີຂໍຂຸດຄົ້ນຄຳ ຢູ່ທີ່ເມືອງຊະນະຄາມ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະໂຮງງານຫລອມຄຳກໍຈະຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດດຽວກັນ. ສ່ວນອີກ 4 ໂຄງການທີ່ເຫລືອນັ້ນ ກໍຈະດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນໄວໆນີ້ ແລະຈະນຳເອົານັກລົງທຶນຈາກສະຫະລັດໄປລົງທຶນ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ ເຊັ່ນກັນ. ໂດຍມີຈິດໃຈຢາກສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ນັກທຸລະກິດອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທ່ານນີ້ເວົ້າວ່າ ທຸກໆໂຄງການແມ່ນຈະໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີຫຸ້ນສ່ວນປະມານ 20 ເປີເຊັນ ແລະເສຍພາສີໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
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