ນາງກະຕ່າຍ ອິນທະວົງ ຕິດໂຄວິດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລ້ວນຳເອົາໄວຣັສ ໄປຕິດແປດຄອບຄົວ ໃນລັດວິສຄອນຊິນ

ນາງກະຕ່າຍ ອິນທະວົງ ອາຍຸ 33 ປີ ເປັນພະນັກງານແຕ້ມເຫຼັບ ໃນເມືອງແມດິສັນ ລັດວິສຄອນຊິນ ໄດ້ຕິດໄວຣັສໂຄວິດ ຈາກຄົນສົ່ງອາຫານ ທີ່ຕົນສັ່ງມາກິນຢູ່ບ້ານ ເມື່ອຜູ້ສົ່ງອາຫານໄດ້ນັ່ງລົມກັບນາງຢູ່ເດີ່ນນອກບ້ານ ຊຶ່ງນາງກະຕ່າຍ ກ່າວສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ພາຍໃນເກືອບສອງເດືອນ ອາການຂອງນາງກະຕ່າຍ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວ ກໍດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນກວດບໍ່ພົບວ່າ ມີເຊື້ອໄວຣັສສອງຄັ້ງລຽນຕິດ ນາງຈຶ່ງສາ ມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໄດ້ໃນເດືອນສິງຫາ. ນາງກະຕ່າຍກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ນາງຈະບໍ່ປະໝາດ ຫຼືຖືເບົາກັບພະຍາດໂຄວິດ ແລະຈະໃສ່ໜ້າກາກສະເໝີໄປ ເວລາຢູ່ໃກ້ກັບຄົນອື່ນ.
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