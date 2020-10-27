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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນາງກະຕ່າຍ ອິນທະວົງ ຕິດໂຄວິດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລ້ວນຳເອົາໄວຣັສ ໄປຕິດແປດຄອບຄົວ ໃນລັດວິສຄອນຊິນ

ນາງກະຕ່າຍ ອິນທະວົງ ຢູ່ເມືອງແມດີສັນ ລັດວິສຄອນຊິນ ຕິດໂຄວິດໄດ້ປະມານເກືອບສອງເດືອນ ຫາຍດີແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງຢາກເຕືອນໃຫ້ລະມັດລະວັງ ຢ່າປະໝາດ ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ສະເໝີ.

ນາງກະຕ່າຍ ອິນທະວົງ ອາຍຸ 33 ປີ ເປັນພະນັກງານແຕ້ມເຫຼັບ ໃນເມືອງແມດິສັນ ລັດວິສຄອນຊິນ ໄດ້ຕິດໄວຣັສໂຄວິດ ຈາກຄົນສົ່ງອາຫານ ທີ່ຕົນສັ່ງມາກິນຢູ່ບ້ານ ເມື່ອຜູ້ສົ່ງອາຫານໄດ້ນັ່ງລົມກັບນາງຢູ່ເດີ່ນນອກບ້ານ ຊຶ່ງນາງກະຕ່າຍ ກ່າວສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:

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ສຽງນາງກະຕ່າຍ ໃຫ້ສຳພາດກັບວີໂອເອລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ພາຍໃນເກືອບສອງເດືອນ ອາການຂອງນາງກະຕ່າຍ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວ ກໍດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນກວດບໍ່ພົບວ່າ ມີເຊື້ອໄວຣັສສອງຄັ້ງລຽນຕິດ ນາງຈຶ່ງສາ ມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໄດ້ໃນເດືອນສິງຫາ. ນາງກະຕ່າຍກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ນາງຈະບໍ່ປະໝາດ ຫຼືຖືເບົາກັບພະຍາດໂຄວິດ ແລະຈະໃສ່ໜ້າກາກສະເໝີໄປ ເວລາຢູ່ໃກ້ກັບຄົນອື່ນ.

ນາງກະຕ່າຍ ອິນທະວົງ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ
ນາງກະຕ່າຍ ອິນທະວົງ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ

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