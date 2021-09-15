ຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງຄົນລາວອາເມຣິກັນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ຫ້າມເຮັດແທ້ງລູກ ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ

ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ກຳລັງນອງນັນຢູ່ໃນສະຫະລັດມາໄດ້ຫຼາຍອາທິດນັ້ນກໍຄື ສຽງສ່ວນ ຫຼາຍຂອງ
ສານສູງສຸດສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ທຳການແຊກແຊງຕໍ່ລັດເທັກຊັສທີ່ອອກ ກົດໝາຍ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ຜູ້ທີ່ຖືພາ ໄດ້ຫົກອາທິດ ເຮັດແທ້ງລູກ. ການຕັດສິນຂອງ ສານສູງສຸດແມ່ນມີຜົນກະທົບໃຫ້
ແກ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການເຮັດແທ້ງລູກຢູ່ໃນລັດ ເທັກຊັສ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນຮອດບໍ່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງ
ນັ້ນຕັ້ງທ້ອງ ມີລູກໄດ້ຫົກອາທິດ.
ເມື່ອສານສູງສຸດບໍ່ໄດ້ທຳການແຊກແຊງ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຂອງລັດເທັກຊັສ ກໍເລີ້ມມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ ເລື້ອງນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງໄດ້ເດີນ
ທາງໄກ ໄປເຮັດແທ້ງລູກຢູ່ໃນລັດອື່ນໆ ທີ່ຍັງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ.
ນາງແສງເພັດ ພັນນະວົງ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ເມືອງຝອດເວີດ ລັດເທັກຊັສ ຜູ້
ທີ່ເຫັນພ້ອມກັບກົດໝາຍໃໜ່ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ແຕ່ວ່າ ທ່ານແສງອາລຸນ ເທບພະຈັນ ຢູ່ທີ່ເມືອງອາມາຣິນໂລ ລັດເທັກຊັສ ທີ່ ບໍ່ເຫັນພ້ອມ
ກັບກົດໝາຍໃໝ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ:
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກົດໝາຍໃໝ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການເຮັດແທ້ງ ລູກມີສິດ
ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າພົວພັນ ກັບບຸກຄົນດັ່ງກ່າວກໍຕາມ ສາມາດຟ້ອງຮ້ອງ ນາຍໝໍຜູ້ທີ່ເອົາລູກ
ອອກແລະຜູ້ທີ່ຊ່ວຍພາໄປເອົາລູກອອກເຊັ່ນວ່າ ຊ່ວຍດ້ານ ການເງິນ ຫຼືຊ່ວຍນຳພາດ້ານ
ພາຫານະ. ເຖິງແມ່ນມີກົດໝາຍລັດນຳອອກໃຊ້ ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ລື້ອງດັ່ງກ່່າວນີ້ ຍັງມີ
ການຟ້ອງຮ້ອງກັນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
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