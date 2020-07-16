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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຍານາງ ວິສາຂະ ແສນທອງ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແລະຢ້ານກົວ ທີ່ຈະຕິດພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ

ຍານາງ ວິສາຂະ ແສນທອງ ອາຍຸ 80 ປາຍປີ ຊາວລາວ-ອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນເດັນເວີ ລັດໂຄໂລຣາໂດ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ້ານຈະຕິດພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.

ເມື່ອການລະບາດໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ພວກຜູ້ສູງອາຍຸເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສຽງສູງທີ່ສຸດ ຍ້ອນປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ໂຣກປະຈຳຕົວ ພູມຕ້ານທານທີ່ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ແລະສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ເປັນ ຕົ້ນ ແລະການເສຍຊີວິດໃນກຸ່ມພວກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ກໍແມ່ນສູງກວ່າພວກຊາວໜຸ່ມ.

ດ້ວຍສາເຫດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຍານາງ ວິສາຂະ ແສນທອງ ຊາວລາວອາເມຣິກັນ ໄວ 80 ກວ່າປີ ທີ່ອາໄສຢູ່ບ້ານພັກສ່ວນຕົວ ໃນນະຄອນເດັນເວີ ລັດໂຄໂລຣາໂດ ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງແລະຍ້ານກົວຫຼາຍ ທີ່ຈະຕິດພະຍາດໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເພິ່ນເລົ່າສູ່ວີໂອເອລາຟັງ ກ່ຽວກັບການເປັນຢູ່ໃນຊ່ວງການລະຍາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາວ່າ:

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ຍານາງ ວິສາຂະ ແສນທອງ ກ່າວກ່ຽວກັບ ການດຳລົງຊີວິດ ທ່າມກາງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສ່ວນພວກລູກຫຼານຂອງຍານາງ ວິສາຂະ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນເດັນເວີ ກໍຍັງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍບິດາ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຊື້ຂອງຢູ່ຂອງກິນ ມາໃຫ້ຍານາງວິສາຂະ ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຄື່ອງທີ່ລູກເຕົ້າຊື້ມາໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນເອົາປະໄວ້ຢູ່ໜ້າປະຕູແລ້ວຈຶ່ງເອົາເຂົ້າມາໃນເຮືອນ.”

ບັນດາລູກຫລານຂອງຍານາງ ວິສາຂະ ແສນທອງ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງ
ບັນດາລູກຫລານຂອງຍານາງ ວິສາຂະ ແສນທອງ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງ

ແລະເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຈະມາຢ້ຽມຢາມຍານາງວິສາຂະ ເພິ່ນກໍໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:

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ຍານາງ ວິສາຂະ ແສນທອງ ກ່າວກ່ຽວກັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງລູກຫລານ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເພື່ອປ້ອງກັນພວກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໂດຍສະເພາະຜູ້ເປັນບິດາແລະມານດາຈາກພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໝົດທຸກຄົນຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງທາງການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

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