ຍານາງ ວິສາຂະ ແສນທອງ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແລະຢ້ານກົວ ທີ່ຈະຕິດພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ

ເມື່ອການລະບາດໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ພວກຜູ້ສູງອາຍຸເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສຽງສູງທີ່ສຸດ ຍ້ອນປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ໂຣກປະຈຳຕົວ ພູມຕ້ານທານທີ່ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ແລະສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ເປັນ ຕົ້ນ ແລະການເສຍຊີວິດໃນກຸ່ມພວກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ກໍແມ່ນສູງກວ່າພວກຊາວໜຸ່ມ.
ດ້ວຍສາເຫດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຍານາງ ວິສາຂະ ແສນທອງ ຊາວລາວອາເມຣິກັນ ໄວ 80 ກວ່າປີ ທີ່ອາໄສຢູ່ບ້ານພັກສ່ວນຕົວ ໃນນະຄອນເດັນເວີ ລັດໂຄໂລຣາໂດ ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງແລະຍ້ານກົວຫຼາຍ ທີ່ຈະຕິດພະຍາດໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເພິ່ນເລົ່າສູ່ວີໂອເອລາຟັງ ກ່ຽວກັບການເປັນຢູ່ໃນຊ່ວງການລະຍາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາວ່າ:
ສ່ວນພວກລູກຫຼານຂອງຍານາງ ວິສາຂະ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນເດັນເວີ ກໍຍັງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍບິດາ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຊື້ຂອງຢູ່ຂອງກິນ ມາໃຫ້ຍານາງວິສາຂະ ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຄື່ອງທີ່ລູກເຕົ້າຊື້ມາໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນເອົາປະໄວ້ຢູ່ໜ້າປະຕູແລ້ວຈຶ່ງເອົາເຂົ້າມາໃນເຮືອນ.”
ແລະເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຈະມາຢ້ຽມຢາມຍານາງວິສາຂະ ເພິ່ນກໍໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:
ເພື່ອປ້ອງກັນພວກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໂດຍສະເພາະຜູ້ເປັນບິດາແລະມານດາຈາກພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໝົດທຸກຄົນຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງທາງການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
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