ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ກຽມພ້ອມສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ ກາງສະໄໝ

ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງ ສະຫະລັດ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນເດືອນພະຈິກປີນີ້, ໂດຍມີ 469 ບ່ອນນັ່ງ ໃນລັດຖະສະພາ ເຊິ່ງແມ່ນ 34 ໃນສະພາສູງ ແລະ ທັງໝົດ 435 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຕ່ຳ, ຖືກກຳນົດສຳລັບການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້.
ໃນແຕ່ລະຄັ້ງມີຄົນລາວທີ່ມີສິດເລືອກຕັ້ງຈຳນວນຫຼາຍພາກັນໄປເລືອກຕັ້ງ, ແລະ ປີນີ້ກໍຄາດວ່າ ຈະມີຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງຄົນລາວທ່ານນຶ່ງຢູ່ລັດແມຣີແລນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາລາວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. ເພາະວ່າມັນເປັນສິ່ງຕັດສິນ ກ່ຽວກັບ ການດຳລົງຊີວິດຂອງເຮົາ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄປໃຊ້ສິດເຈົ້າກໍອາດຈະໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄົນທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ມີຄົນທີ່ເຈົ້າມັກ ເຈົ້າກໍຕ້ອງອອກໄປເລືອກເອົາຄົນທີ່ຢ່າງໜ້ອຍຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດ, ສ້າງຄວາມດີຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ສັງຄົມ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນມີຄະແນນສຽງ ທີ່ໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍໃນລັດຖະສະພາ. ໃນສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນມີຄະແນນສຽງເທົ່າກັບພັກຣີພັບກັນ, ໂດຍມີຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ເປັນຜູ້ຖືຄະແນນຕັດສິນ.
ໃນສະພາຕ່ຳພັກຣີພັບບລີກັນ ມີບ່ອນນັ່ງຫຼຸດພັກເດໂມແຄຣັດ 211 ຕໍ່ 220 ແລະ ມີ 4 ຕຳແໜ່ງຫວ່າງ.
ມີການຄາດກັນວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ອາດສູນເສຍສຽງສ່ວນຫຼາຍທັງໃນສະພາສູງ ແລະ ສະພາຕ່ຳໃຫ້ພັກຣີພັບບລີກັນ ຍ້ອນລະດັບຄວາມເຫັນພ້ອມຂອງສາທາລະນະສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ຕ່ຳຫຼາຍເນື່ອງຈາກບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ.