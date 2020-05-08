“ມັນໜາວຈົນເຖິງກະດູກເລີຍ” ດຣ. ວຽງໄຊ ໃນລັດອາລາບາມາ ເປີດເຜີຍປະສົບການການຕໍ່ສູ້ກັບ ໂຄວິດ-19

ດຣ. ວຽງໄຊ ມາລາວົງ, ທ່ານໝໍອາເມຣິກັນໜຸ່ມ ເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ທີ່ມີຄລິນິກສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງທີ່ສະໜອງການປິ່ນປົວພະຍາດທົ່ວໄປລວມທັງໂຄວິດ-19 ແລະເປັນທ່ານໝໍໃຫ້ແກ່ຄລີນິກສຸກເສີນ ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ພະຍາດອື່ນຢູ່ໃນເມືອງອໍເບີນ (Auburn), ລັດອາລາບາມາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດເປີດເຜີຍ ປະສົບການໃນການຕິດໂຄວິດ-19 ເມື່ອ 4 ອາທິດກ່ອນ ແລະການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດນີ້ໃຫ້ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ດຣ. ວຽງໄຊເວົ້າສູ່ຟັງອີກວ່າ ອາການໜາວຂອງເພິ່ນນັ້ນ ແມ່ນແຕ່ຕຸ້ມຜ້າຫົ່ມ ແລະໃສ່ເສື້ອໜາໆ ກໍຊ່ວຍໄດ້ແຕ່ພຽງໜ້ອຍດຽວ. ແຕ່ກໍຍັງໂຊກດີທີ່ເພິ່ນມີອາການໜັກແນວນັ້ນ ພຽງແຕ່ມື້ດຽວ ແລ້ວຄອຍໆດີຂຶ້ນ. ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າເພິ່ນອອກກໍາລັງກາຍເຮັດຮົ້ວ ເຮັດສວນຢູ່ຫລັງບ້ານໃນໄລຍະກັກຕົນເອງນັ້ນ ແລະສິ່ງ ສໍາຄັນກໍແມ່ນການກິນອາຫານຊຶ່ງ ດຣ. ວຽງໄຊເວົ້າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕິດໃສ່ລູກ ແລະພັນລະຍານັ້ນ ເພິ່ນກໍນອນຢູ່ໃນຕູບຜ້າເຕັ້ນ ຢູ່ຫລັງບ້ານໃນໄລຍະກັກຕົວ 14 ວັນນັ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຕອນຝົນຕົກ ເພິ່ນຈຶ່ງ ເຂົ້າໄປນອນຢູ່ຫ້ອງນອນສໍາລັບຮັບແຂກທີ່ມີທາງເຂົ້າໄປຈາກສວນໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮ່ວມປະຕູເຮືອນກັບຄົນອື່ນເລີຍ.
ດຣ. ວຽງໄຊບອກວ່າ ເພິ່ນຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19ນີ້ ຈາກນາງພະຍາບານຄົນ ນຶ່ງ ທີ່ມາເຮັດວຽກຢູ່ນໍາເພິ່ນ ແຕ່ມື້ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຕາມການບອກເລົ່າຂອງເພິ່ນ ຍ້ອນບໍ່ຮູ້ວ່າພະຍາບານຄົນນັ້ນຕິດຈາກລຸງຂອງລາວທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຢູ່ເພິ່ນກໍບໍ່ ໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນພະຍາດເວລາຢູ່ໃກ້ຜູ້ກ່ຽວ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ສົງໄສວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະ ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນານີ້ເລີຍ ເຖິງຈະເຫັນວ່ານາງມີອາການຄ້າຍໆ ເປັນຫວັດແດ່ ກໍຕາມ. ໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນທີ່ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບພະຍາບານຄົນນັ້ນແລ້ວ ທ່ານໝໍອາຍຸ 36 ປີ ຄົນນີ້ ກໍຮູ້ສຶກຄີງຮ້ອນແບບເປັນໄຂ້ ແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາເມື່ອ ໄປກວດຫາໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຢູ່ໃນຄລີນິກຂອງຕົນເອງ ກໍຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ຕົນເອງໄດ້ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ແລ້ວ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ