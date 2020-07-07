ຄົນລາວ-ອາເມຣິກັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄອບຄົວ ຕິດໂຄວິດ-19 ໃນຈໍານວນຄົນຕິດເຊື້ອເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນລັດອາລາບາມາ

ລັດອາລາບາມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ນອນຢູ່ໃນລັດທີ່ມີຄົນ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣ ນາສູງ ແລະແຜ່ຜາຍຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດກໍຕາມ ແຕ່ວ່າກໍເປັນລັດ ນຶ່ງ ທີ່ມີຄົນຕິດໄວຣັສນີ້ ໃນອັດຕາ ທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ, ອີງຕາມການບອກເລົ່າ ຂອງ ດຣ. ວຽງໄຊ ມາລາວົງ ຊຶ່ງເປັນທ່ານໝໍປະຈໍາຄລີນິກ Stopwatch ທີ່ ສະໜອງການປິ່ນປົວແລະການກວດພະຍາດສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ຄົນປ່ວຍ. ໃນເມື່ອ ກ່ອນຄົນສ່ວນຫລາຍກໍຄິດວ່າພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍຈຸດສູງສຸດໄປແລ້ວ ເມື່ອເຫັນກໍລະນີ ຢູ່ໃນຫລາຍໆປະເທດເລີ້ມຫລຸດລົງແດ່ແລ້ວແລະໃນລັດດັ່ງກ່າວກໍມີຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ເພີ້ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 168 ກໍລະນີໃນແຕ່ລະມື້ ໃນເດືອນມີ ນາຜ່ານມາ ແຕ່ວ່າໃນຕົວຈິງແລ້ວຈໍານວນຄົນຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ກັບສືບຕໍ່ ເພີ້ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາຫາຫາທ້າຍເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງ ເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 9 ເທື່ອເປັນ 1,700 ຄົນຕໍ່ມື້ດັ່ງດຣ. ວຽງໄຊ ໄດ້ໃຫ້ ລາຍລະອຽດວ່າ:
ທ່ານບອກວ່າ ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່າ ຫລັງຈາກເລີ້ມມີການເປີດລັດ ແລະ ເຫັນກໍ ລະນີຄົນປ່ວຍ ຢູ່ປະເທດອື່ນຫລຸດລົງຜູ້ຄົນກໍພາກັນປະໝາດໃນເລື້ອງເຮັດຕາມ ລະບຽບການຢູ່ຫ່າງກັນ 6 ຟຸດ ຫລື ສອງແມັດ ແລະການໃສ່ໜ້າກາກ. ການ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ນັບໄວຂອງຈໍານວນຄົນຕິດພະຍາດນີ້ຢູ່ໃນລັດອາລາບາມາ ກໍໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຄົນປ່ວຍທີ່ໄປກວດພະຍາດນີ້ ຢູ່ຄລີນິກຂອງເພິ່ນເພີ້ມສູງ ຂຶ້ນ ຈາກປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ມື້ ມາເປັນປະມານ 150 ຄົນຕໍ່ມື້ ໃນໄລຍະເດືອນກວ່າ ຜ່ານມານີ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄລີນິກດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາກັບຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ Waltmart ເພື່ອຕັ້ງສູນກວດກາພະຍາດນີ້ ຢູ່ນອກຮ້ານດັ່ງກ່າວໃນທົ່ວລັດນັ້ນ. ທ່ານໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບສະຖານະການ ຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງສະຫະລັດໃນປີນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຍັງກ່າວບອກອີກວ່າ ເທົ່າທີ່ເພິ່ນຮູ້ແມ່ນມີຄົນລາວ ປະມານ 3 ຫລື 4 ຄອບຄົວຢູ່ໃນລັດນັ້ນ ທີ່ຕິດພະຍາດນີ້ ໃນໄລຍະອາທິດກວ່າມານີ້ ຊຶ່ງບາງ ຄົນໃນນັ້ນໄດ້ເຂົ້າໄປກວດພະຍາດນີ້ຢູ່ໃນຄລີນິກສຸກເສີນທີ່ທ່ານເຮັດ ວຽກຢູ່ນັ້ນ ແລະບາງຄົນກໍໄດ້ໂທລະສັບມາປຶກສາ ກັບເພິ່ນໃນການຮັກສາປິ່ນ ປົວພະຍາດນີ້ ແຕ່ໃນຕົວຈິງນັ້ນ ເພິ່ນເຊື່ອວ່າຈໍານວນຄົນລາວທີ່ເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນີ້ ຄົງຈະຫລາຍກວ່ານັ້ນ ເພາະຄົນລາວໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນມັກ ຊຸມແຊວກັນ.
ປັດຈຸບັນ ລັດອາລາບາມາມີຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ທັງໝົດປະມານ 43,450 ຄົນ ແລະເສຍຊີວິດໄປເກືອບຮອດ 1 ພັນຄົນແລ້ວ ມາຮອດວັນທີ 5 ກໍລະກົດຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ ດັ່ງ ດຣ. ວຽງໄຊກ່າວມາຂ້າງເທິງ ນັ້ນ ຜູ້ຄົນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງຫລາຍຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ການລະບາດຂອງ ພະຍາດ ດັ່ງກ່າວ ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ນີ້.
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