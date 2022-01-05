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ຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ພາກັນສະຫຼອງ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ ຢູ່ບ້ານເຮືອນຂອງໃຜລາວ

ຄົນພາກັນເຂົ້າຮ່ວມສະຫຼອງຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ 2022 ຢູ່ຈະຕຸລັດ Times Square ໃນຂະນະທີ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໂອໄມຄຣອນ ພວມແຜ່ລະບາດ ນິວຢອກ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021.

ການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ສາກົນ ປີ 2022 ທີ່​ຫາ​ກໍຜ່ານພົ້ນໄປ​ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວ ນີ້ ບໍ່ໄດ້
ຮັບຄວາມມ່ວນຊື່ນຢ່າງສົມໃຈ ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນ
ໃໝ່ໂອໄມຄຣອນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີການຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ສະຫຼອງກັນແບບແອ
ອັດຈົນເກີນໄປໃນທີ່ສາທາລະນະແລະວາງກົດລະບຽບ ໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນໜ້ອຍລົງ. ແຕ່ເຖິງ
ປານນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ ແລະຫລີກ ລ່ຽງໄດ້ ຊຶ່ງເຮົາເຫັນຈາກສະຖິຕິ ມີຄົນປ່ວຍ
ເຂົ້າໂຮງໝໍເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຢູ່ນະຄອນມົງເຣອານ (Montreal) ປະເທດກາດາ ທາງການໄດ້ຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຊຸມ ແຊວກັນ
ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະຫຼັງຈາກ 10 ໂມງແລງຈົນຮອດ 5 ໂມງ ຕອນເຊົ້າ ຊຶ່ງທ່ານ
ພຽນດອນ ສຸທຳ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:

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ເຊີນຟັງທ່ານພຽນດອນ ສຸທຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ກໍມີກົດລະບຽບເຄັ່ງຄັດເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງທ່ານສິງຄຳ ເດດກ້າ
ກ່າວວ່າ:

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ເຊີນຟັງທ່ານສິງຄຳ ເດດກ້າ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຢູ່ຈະຕຸລັດໄທມ໌ ໃນນະຄອນນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຕາມປະເພນີແລ້ວມີ ປະມານ
58,000 ຄົນ ພາກັນຢືນລໍຖ້ານັບຖອຍຫຼັງ ໃນຕອນທ່ຽງຄືນ. ປີນີ້ທາງການມີກຳນົດໃຫ້ພຽງ
15,000 ພັນຄົນ ເພາະສະນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ພາກັນ ຊຸມແຊວ ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ ຢູ່ຕາມບ້ານ
ເຮືອນຂອງໃຜລາວ.

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