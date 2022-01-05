ຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ພາກັນສະຫຼອງ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ ຢູ່ບ້ານເຮືອນຂອງໃຜລາວ

ການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ສາກົນ ປີ 2022 ທີ່ຫາກໍຜ່ານພົ້ນໄປໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວ ນີ້ ບໍ່ໄດ້
ຮັບຄວາມມ່ວນຊື່ນຢ່າງສົມໃຈ ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນ
ໃໝ່ໂອໄມຄຣອນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີການຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ສະຫຼອງກັນແບບແອ
ອັດຈົນເກີນໄປໃນທີ່ສາທາລະນະແລະວາງກົດລະບຽບ ໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນໜ້ອຍລົງ. ແຕ່ເຖິງ
ປານນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ ແລະຫລີກ ລ່ຽງໄດ້ ຊຶ່ງເຮົາເຫັນຈາກສະຖິຕິ ມີຄົນປ່ວຍ
ເຂົ້າໂຮງໝໍເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຢູ່ນະຄອນມົງເຣອານ (Montreal) ປະເທດກາດາ ທາງການໄດ້ຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຊຸມ ແຊວກັນ
ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະຫຼັງຈາກ 10 ໂມງແລງຈົນຮອດ 5 ໂມງ ຕອນເຊົ້າ ຊຶ່ງທ່ານ
ພຽນດອນ ສຸທຳ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ກໍມີກົດລະບຽບເຄັ່ງຄັດເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງທ່ານສິງຄຳ ເດດກ້າ
ກ່າວວ່າ:
ຢູ່ຈະຕຸລັດໄທມ໌ ໃນນະຄອນນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຕາມປະເພນີແລ້ວມີ ປະມານ
58,000 ຄົນ ພາກັນຢືນລໍຖ້ານັບຖອຍຫຼັງ ໃນຕອນທ່ຽງຄືນ. ປີນີ້ທາງການມີກຳນົດໃຫ້ພຽງ
15,000 ພັນຄົນ ເພາະສະນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ພາກັນ ຊຸມແຊວ ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ ຢູ່ຕາມບ້ານ
ເຮືອນຂອງໃຜລາວ.
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